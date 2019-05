La fontaine devant l’hôtel du Parlement a été sacrifiée

La grande fontaine aux accents romantiques trônant devant l’hôtel du Parlement de Québec depuis la fin du XIXe siècle a été détruite. Elle a fait place au mur vitré du pavillon souterrain, érigé au coût de 60 millions de dollars.

Cette disparition a été constatée cette semaine après que l’Assemblée nationale eut retiré les panneaux masquant le chantier après trois ans de travaux.

Gaston Deschênes, historien au service de l’Assemblée nationale pendant plus de trente ans, déplore la destruction de cette fontaine, pensée par l’architecte Eugène-Étienne Taché. Elle était un complément de la construction, qu’il avait dessinée et coiffée de la devise « Je me souviens ».

Cette avant-place du parlement, située au pied de sa tour centrale, est occupée depuis 1890-1891 par des représentations des nations autochtones dues au sculpteur Louis-Philippe Hébert. La halte dans la forêt et Le pêcheur à la nigogue (sic) ont été installées sous le mandat du premier ministre Honoré Mercier.

Photo: Assemblée nationale

Le nigog est un harpon traditionnel dont le nom coiffa aussi, en 1918, la première revue moderniste publiée au Québec. Les deux oeuvres visent à « rappeler le souvenir des nations sauvages, la plupart disparues de cette terre que nous habitons, autrefois leur domaine », écrit Taché lors de la conception des plans de l’édifice en 1875.

Le harpon du pêcheur de bronze poli pointe désormais en direction d’un environnement asséché. Plutôt que de l’eau, on trouve maintenant du pavé ceinturant un puits de lumière en métal surélevé.

« C’est du verre et de la pierre, il n’y a plus de verdure, c’est complètement changé », regrette l’historien Gaston Deschênes. N’existera plus désormais qu’un tout petit bassin sous le monument du sculpteur Louis-Philippe Hébert. « Ça ressemble à un bain de pied », dit l’historien. « Ce qu’on a fait, c’est un gros sacrifice. On a sacrifié la fontaine en se disant que ce n’était peut-être pas important. »

Or cette fontaine appartenait bel et bien à l’état d’origine de l’édifice, souligne-t-il. Devant l’hôtel du Parlement, on peut aussi désormais voir des vitrines semblables à des devantures de commerce.

Pas grave ?

Pour Julie Champagne, conseillère en communications de l’Assemblée nationale, ce n’est pas grave puisque le concept original de Taché a été préservé.

« Les pieds du pêcheur sont toujours déposés dans une source d’eau », précise-t-elle par courriel en évoquant la présence du tout petit bassin longeant le mur de pierres.

« L’escalier monumental, de par sa forme et son emplacement, a permis une intégration parfaite de l’entrée du pavillon, et de la positionner dans l’axe central du bâtiment […]. Ajouter 20 % de superficie au bâtiment sans en dénaturer la façade et en l’intégrant parfaitement au paysage d’origine est un réel tour de force. »

Consulté par Taché lors de la réalisation de cette oeuvre, le peintre et architecte Napoléon Bourassa préconisait surtout la représentation des anciens alliés de la France, à commencer par les Abénaquis, les Micmacs et les Algonquins. « Si notre ami M. Taché veut des Iroquois, j’en veux bien aussi, malgré qu’ils nous aient fait bien des coups de traîtres ; mais il ne faut pas se montrer plus sauvages qu’eux, après tout », écrivait le père du fondateur du Devoir.

La place d’honneur réservée aux Autochtones par Taché est remarquable, estime Gaston Deschênes, dans un XIXe siècle qui ne leur est guère favorable. « Je pense que c’est le seul parlement au Canada qui donne autant de place aux Amérindiens. »

Pour l’ethnomuséologue Isabelle Picard, de la nation huronne-wendat, ces travaux « viennent dénaturer abusivement une oeuvre qui est par ailleurs déjà tordue ».

Elle constate que l’artiste adopte une vision étroite de l’Autochtone, bien fréquente dans l’art de son époque. « Le Sauvage, dans ce qu’il devrait être pour les artistes de formation européenne, est au mieux un chasseur primitif. La femme autochtone, elle, est représentée comme passive, ouverte, séduisante,aguichante, selon un fantasme connu à l’égard de celle-ci ; elle attend pour ainsi dire son maître. »

Avec ou sans fontaine, c’est plutôt désolant comme image, soutient Mme Picard. « Voilà tout ce qu’on met devant ce parlement au sujet des premiers habitants de ce pays. […] Cette représentation est tordue parce qu’elle fige dans un état unique de la condition autochtone, à une époque unique. »

Le fait de changer en plus le contexte de cette oeuvre, en retranchant la fontaine, indique-t-elle, n’est pas de nature à améliorer les choses.