La CAQ en quête de son côté vert

Près de 1000 militants de la Coalition avenir Québec seront appelés à se prononcer ce week-end sur une foule de propositions visant à réduire l’empreinte écologique des Québécois, dont certaines portent la signature de nouveaux membres « écolos » de la formation politique, comme Dominic Champagne.

L’instigateur du Pacte pour la transition, Dominic Champagne, n’est pas le seul acteur du mouvement environnementaliste à s’être procuré une carte de membre de la CAQ dans la foulée de la victoire électorale de l’équipe de François Legault le 1er octobre dernier. Diego Creimer et Sylvain Perron — tous deux employés de la Fondation David Suzuki — ont aussi rejoint les rangs du parti politique de François Legault.

Fort de leur statut de membre, ils ont pris part aux consultations régionales organisées en prévision du premier conseil général de la CAQ qui est dévolu à l’environnement : le talon d’Achille du gouvernement Legault, selon l’opposition.

M. Champagne, M. Creimer et M. Perron ont pu non seulement débattre des idées « pour [développer] une économie verte » mises au jeu par la commission politique de la CAQ, mais aussi proposer de nouvelles pistes d’action — ce qu’ils ont fait.

Ils ont notamment suggéré de sonder les membres de la CAQ sur la création d’une consigne sur les bouteilles d’eau. La direction du parti a acquiescé. « La CAQ propose d’imposer des redevances et une consigne sur les bouteilles d’eau afin de réduire progressivement leur utilisation », peut-on lire dans le cahier de propositions remis aux militants en vue du conseil général de ce week-end.

M. Creimer et M. Perron, qui travaillent tous deux à « préserver la diversité de la nature et le bien-être de toutes les formes de vie » au sein de la Fondation David Suzuki, ont également attiré l’attention de leurs consoeurs et confrères caquistes sur la question de l’obsolescence programmée. Message entendu : la Commission de la relève de la CAQ invitera ce week-end les membres à appuyer une proposition demandant poliment au gouvernement de « contrer l’obsolescence programmée et d’encourager le droit à la réparation et la responsabilité élargie des fabricants ».

En revanche, l’état-major de la CAQ n’a pas retenu la proposition de Diego Creimer et de Sylvain Perron d’instaurer une consigne sur le verre, et ce, même si elle avait obtenu l’appui des militants rassemblés le 30 mars dernier à Laval. La commission politique de la CAQ recommande plutôt « d’augmenter de façon significative la cueillette et le recyclage du verre ».

La proposition de M. Champagne de mettre fin aux subventions gouvernementales des énergies fossiles a connu le même sort. Elle ne s’est pas retrouvée dans le cahier de propositions.

Environnement, au coeur des échanges

François Legault avait mené sa campagne électorale en martelant ses trois « grandes priorités » : éducation, santé et économie. Le thème de l’environnement se trouvait dans l’angle mort de la caravane électorale de la CAQ. Huit mois plus tard, le thème de l’environnement s’impose comme le principal sujet d’échanges du premier rassemblement postélectoral des militants de la CAQ.

Aide financière aux organisations cherchant à utiliser des sources d’énergies renouvelables. Plan de retrait du plastique à usage unique. Réduction de l’utilisation de pesticides. Soutien aux modes de transport non émetteurs de GES. Les propositions visant à accélérer la « transition énergétique », à améliorer la « gestion des matières résiduelles » ainsi qu’à accroître la « protection du territoire » et la « mobilité durable » pullulent aujourd’hui dans le cahier de propositions de la CAQ. Quel sort leur réserveront les membres du parti ?

Le metteur en scène Dominic Champagne et le directeur général pour le Québec et l’Atlantique de la Fondation David Suzuki, Karel Mayrand, s’adresseront tour à tour aux militants caquistes avant l’amorce du débat en plénière dans un hôtel du centre-ville de Montréal samedi. Ils tenteront de les « convaincre de l’urgence d’agir » pour une transition écologique.

Les propositions soumises aux participants du conseil général du week-end constituent « un bon départ dans plusieurs domaines environnementaux prioritaires », est d’avis Équiterre. « Le vrai test de l’engagement du parti demeurera dans la cohérence de l’ensemble des politiques publiques et des propositions adoptées : une augmentation des autoroutes contrecarrerait les propositions en mobilité durable et en transport collectif, et tout appui au développement de la filière des hydrocarbures au Québec, incluant le gaz naturel, viendrait annuler bien des propositions en transition énergétique », fait valoir la directrice des relations gouvernementales de l’organisme environnemental, Annie Bérubé.

Faute d’acceptabilité sociale, M. Legault ferme la porte à la construction d’une canalisation transportant du pétrole de l’Ouest canadien ? de « l’énergie sale » à ses yeux ? en sol québécois. En revanche, il appuie le projet de construction d’un nouveau pipeline gazier reliant l’est de l’Ontario au Saguenay, ce qui permettrait l’exportation de gaz naturel en provenance de l’Ouest canadien vers les marchés internationaux.

D’ailleurs, Stéphanie Trudeau, vice-présidente d’Énergir —, qui mène un projet de desserte en gaz naturel dans la zone industrialo-portuaire de Saguenay —, prendra la parole devant les militants de la CAQ samedi. Il y a fort à parier qu’elle se portera à la défense du gaz naturel, le décrivant comme une « énergie de transition ».

« La cohérence devra guider les réflexions », insiste Mme Bérubé d’Équiterre, à la veille de l’ouverture du conseil général de la CAQ.