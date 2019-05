Céline Hervieux-Payette lie le voile islamique aux mariages forcés et à l’excision

Le voile islamique dissimule des pratiques horribles comme les mariages forcés et les mutilations génitales des femmes, a soutenu Céline Hervieux-Payette lors de son témoignage devant les élus chargés d’examiner le projet de loi sur la laïcité de l’État, jeudi.

« Le voile, c’est un détail. Ce qui va avec, c’est l’excision, le mariage forcé à 14, 15 ans », a déclaré l’ex-sénatrice, citant librement l’écrivaine néerlando-américaine d’origine somalienne Ayaan Hirsi Ali. « Après l’incident de la famille Shafia, je pense qu’on doit comprendre qu’on s’attache à un “détail” alors que tout ce qu’il y a derrière tout cela est beaucoup plus important », a-t-elle poursuivi, agitant le livre à succès Insoumise à la vue des élus.

Les propos de Mme Hervieux-Payette ont fait sursauter plus d’un élu dans le Salon rouge.

La députée libérale Hélène David l’a poliment invité à se rétracter, craignant « qu’on stigmatise toutes les femmes qui portent un voile ». Mme Hervieux-Payette en a plutôt rajouté. « Je n’ai pas de problème. Que [les libéraux] aillent faire leurs devoirs et qu’ils aillent découvrir la vérité. J’ai aussi d’autres cas abominables avec les hindous. On en a moins, donc c’est moins apparent. Mais, je veux dire des meurtres ! Il y a des livres publiés, on peut se renseigner très facilement. À savoir qu’à un moment donné, quand on a plus besoin de notre femme, on la passe au feu, pis ça vient de finir : je vous dis tout simplement que les sociétés, les religions n’ont pas toujours juste de bons côtés, et dans le cas présent on ne peut pas dire que quand on a un symbole et qu’on tient à le garder c’est parce qu’il y a autre chose derrière tout ça. J’aimerais qu’on en parle du reste », a-t-elle déclaré dans une mêlée de presse.

Mme Hervieux-Payette a salué la volonté du gouvernement caquiste de légiférer pour interdire le port de tous les signes religieux au sein du personnel enseignant. « Toutes les religions qui ont des signes religieux dans les écoles, ça n’a pas leur place. Et c’est facile à administrer [par les établissements d’enseignement] », a précisé l’ancienne présidente d’une commission scolaire.

Le ministre de l’Immigration, Simon Jolin-Barrette, s’est empressé de se distancier de Mme Hervieux-Payette. « Je ne partage aucunement les propos qu’elle a tenus et je les dénonce », a-t-il dit dans un impromptu de presse. « Je vais continuer de prôner [en faveur] d’un débat serein. »

D’autres détails suivront.