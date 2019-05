Michel Gauthier souffre d’un cancer du poumon

Ottawa — L’ancien chef du Bloc québécois Michel Gauthier, qui s’était joint aux conservateurs, devra s’absenter de la scène politique en raison d’une tumeur cancéreuse du poumon. « La lutte s’annonce plutôt longue et difficile, mais je vais y mettre toute mon énergie ! » a déclaré M. Gauthier par voie de communiqué, mercredi. Le chef du Parti conservateur du Canada, Andrew Scheer, ainsi que toute l’équipe lui ont souhaité « bon courage et toute l’énergie nécessaire pour affronter cette épreuve ». M. Gauthier a été élu député de Roberval pour le Bloc québécois de 1993 à 2004, puis député de Roberval–Lac-Saint-Jean jusqu’en 2007. Il a notamment été leader parlementaire de la formation politique et chef. Dans la dernière année, il a participé aux activités du Parti conservateur du Canada.