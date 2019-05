Gérard Bouchard met au défi le gouvernement caquiste de trouver seulement une preuve que le port de signes religieux par un enseignant a des effets négatifs sur les élèves, auquel cas il pourrait appuyer le projet de loi sur la laïcité.

« Ce qu’on entend souvent durant ce débat, c’est que le seul fait de porter un signe religieux ― le hidjab par exemple ― entraîne une forme d’endoctrinement chez les élèves. On entend aussi que ça traumatise certains élèves, le port du hidjab, ou alors que c’est contraire à l’exercice pédagogique ou bien que ça compromet le climat de travail dans la classe, etc. », a-t-il affirmé lors de son passage à l’Assemblée nationale, mercredi.

L’historien et sociologue demande des preuves à l’appui de ces assertions. « Si jamais un seul de ces éléments était prouvé, personnellement, je vous le dis tout de suite, je serais tenté d’appuyer votre projet de loi », a-t-il lancé, dirigeant son regard vers le ministre Simon Jolin-Barrette.

D’ici à l’identification d’un « motif supérieur », qui justifierait une atteinte à un droit fondamental, M. Bouchard désapprouve le projet de loi 21. « Cette disposition n’est appuyée sur aucune donnée rigoureuse ou étude. Ça me pose un problème », a-t-il dit, avant d’énumérer d’autres « objections éthiques ».

M. Jolin-Barrette a alors brandi un article de Guy Rocher paru il y a plus de cinq ans dans l’ouvrage Pour une reconnaissance de la laïcité au Québec. Dans celui-ci, le sociologue mentionne qu’« il est difficile de comprendre et de justifier que les enseignants d’institutions publiques ne sont pas tenus au même devoir de réserve que des juges ». « Les tenants de la laïcité ouverte recourent souvent à l’argument qu’un enseignant portant un signe religieux n’a pas nécessairement une influence prosélytique sur les élèves. Il s’agit là d’abord d’une affirmation sans fondement scientifique », a écrit M. Rocher.

Après avoir remercié d’un sourire M. Jolin-Barrette de le mettre en contradiction avec « l’intellectuel le plus respectable au Québec et [son] ami très proche », Gérard Bouchard a rétorqué : « Celui qui a besoin d’un motif ou d’une preuve, c’est celui qui veut instituer l’interdiction, pas celui qui veut maintenir le statu quo. »

Par ailleurs, l’auteur du rapport Bouchard-Taylor s’interroge sur l’application de l’interdiction de port de signes religieux auprès d’employés de l’État qui se trouve au coeur du projet de loi, en l’absence de sanctions ou encore de mécanismes de surveillance et d’enquête. « On se plaît à imaginer une loi qui instituerait une interdiction aussi importante alors que les personnes qui seraient visées auraient la faculté de s’y plier ou non », a mentionné M. Bouchard.

L’ancien coprésident de la Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles (2007-2008) a salué l’audace démontrée par le ministre Simon Jolin-Barrette en « repren [ant] ce collier de la laïcité » après d’autres élus. « Un collier qui a étouffé quelques montures avant vous. J’espère bien que ça ne vous arrivera pas, à vous. Mais, je ne suis pas sûr que je vais vous aider. »