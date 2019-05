Le choc des valeurs

Le projet de loi sur la laïcité de l’État divise le milieu juridique québécois. Le président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), Philippe-André Tessier, a durement égratigné le projet de loi sur la laïcité de l’État lors de son passage à l’Assemblée nationale, mardi soir. Ce ne sera toutefois pas le cas de la porte-parole des Juristes pour la laïcité et la neutralité religieuse de l’État, Julie Latour, et du professeur spécialisé en droits et libertés de la personne Louis-Philippe Lampron.

Au moyen du projet de loi 21, le ministre Simon Jolin-Barrette « baliserait de manière incorrecte la portée du droit à l’égalité » en plus de restreindre indûment l’exercice de la liberté de religion et la liberté de conscience, a fait valoir Me Tessier au terme de la première journée de consultations publiques sur le projet de loi controversé.

L’interdiction du port de signes religieux chez les agents de la paix, les procureurs, les juges et les directeurs et les enseignants des écoles primaires et secondaires publiques ainsi que l’obligation d’offrir et de recevoir des services à visage découvert « risquent d’entraîner des effets discriminatoires pour des personnes appartenant à certains groupes minoritaires de la population québécoise et qui sont, pour plusieurs d’entre elles, déjà victimes de préjugés et d’exclusion », estime la CDPDJ.

Il s’agit d’une interprétation du droit figée, selon les Juristes pour la laïcité de l’État, parce qu’elle ignore l’évolution de la Cour suprême sur la question religieuse depuis 2007. Le regroupement sera représenté en commission parlementaire jeudi par l’ex-bâtonnière du Barreau de Montréal, Julie Latour.

« En effet, si la Cour suprême du Canada a initialement donné une interprétation large et libérale à la dimension individuelle de la liberté de religion, elle a ensuite requis un lien entre la croyance alléguée et les préceptes religieux », peut-on lire dans le mémoire du collectif.

Le groupe cite quatre arrêts du plus haut tribunal du pays, dont celui de 2015 qui invalidait le règlement municipal sur la prière à l’Hôtel de Ville de Saguenay et qui « a déjà tracé la voie d’une neutralité religieuse de l’État ».

Selon ces juristes, le projet de loi 21 ne produira pas « d’effets disproportionnés sur la liberté de religion comprise dans son entièreté » puisque l’interdiction du port de signes religieux ne s’appliquerait qu’« au seul moment de l’exercice d’une fonction publique ». « [Nous] soumettons qu’il n’est pas absolument nécessaire pour un croyant de porter les signes religieux, en tout temps et en tous lieux, surtout s’il incarne la mission de l’État », ajoutent-ils.

Ils s’appuient sur un jugement de la Cour suprême rendu en juin 2018 qui reconnaissait le droit du barreau de la Colombie-Britannique de refuser l’accréditation d’une faculté de droit en raison des pratiques discriminatoires de l’université chrétienne Trinity Western. L’institution voulait obliger les étudiants à signer un engagement permettant uniquement l’intimité sexuelle entre un homme et une femme mariés, portant ainsi atteinte aux lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres et queers qui auraient souhaité y étudier.

Le professeur de droit Louis-Philippe Lampron esquisse une position de compromis.

Il se range derrière le rapport Bouchard-Taylor qui préconisait l’interdiction du port de signes religieux pour les employés de l’État en position coercitive — pas les enseignants. Ce compromis « aurait des chances raisonnables d’être jugé conforme » à la Charte canadienne des droits et libertés et à la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, écrit-il dans le mémoire qu’il présentera en commission parlementaire mercredi.

Non seulement le projet de loi 21 ouvre-t-il la porte à la discrimination des enseignantes qui portent le foulard, mais il sera difficile à appliquer à « un corps d’agent de l’État qui n’a pas l’obligation de porter un uniforme », selon lui.

Les signes ostensibles comme le turban sikh, le hidjab musulman ou la kippa juive sont plus faciles à reconnaître, mais que dire des « des pièces de vêtements ou des médaillons de tailles et de motifs variés » ? Comment distinguer les « éléments qu’un individu porte pour des motifs esthétiques et ce qu’il porte pour des motifs religieux » ? « La question de l’uniforme est donc une raison de plus qui rend possible de croire que le “compromis Bouchard-Taylor” pourrait passer le test des Chartes, contrairement à l’interdiction mal définie qu’on retrouve dans le [projet de loi] 21 », mentionne M. Lampron.

Taylor dit avoir fait erreur

S’inscrivant dans une « laïcité carrément antireligieuse », le projet de loi 21 « encourage un anti-islam absolument stupide et dangereux », a averti Charles Taylor à l’occasion de son passage au Parlement mardi soir. « On encourage certains préjugés » en plus de « casser la carrière de certaines gens », a-t-il déploré devant les membres de la commission des institutions.

Prônant un « État neutre » et des « individus libres », M. Taylor a aussi dit avoir erré en recommandant dans le rapport Bouchard-Taylor une interdiction de symboles religieux chez les agents de l’État assumant des fonctions coercitives. Il croyait que la proposition aurait été « tellement choquante pour les gens » que les partis politiques l’auraient vue comme un « rempart où ils doivent s’arrêter » et non comme un « tremplin pour aller plus loin ». « J’ai été très naïf », a-t-il laissé tomber dans le Salon rouge. « Ce dont j’étais complément inconscient, je l’admets, c’était les différents mouvements de haine et d’opposition qui ont lieu et qui existent dans notre société [occidentale]. »

À l’extérieur, une soixantaine de membres de La Meute d’un peu partout au Québec faisait du bruit devant l’Hôtel du Parlement pour manifester leur appui au projet de loi caquiste.

Ce sont les porte-parole du groupe Pour les droits des femmes du Québec (PDF) puis celles du Collectif citoyen pour l’égalité et la laïcité qui ont amorcé les consultations sur le projet de loi 21. Elles ont salué mardi avant-midi l’« avancée » pour la laïcité que propose de faire le gouvernement caquiste. Elles lui ont toutefois demandé, tant qu’à y être, d’étendre l’obligation de neutralité à toute l’équipe-école et aux éducateurs en service de garde, à défaut de quoi « l’État va être partiellement laïque ».

« Les femmes qui portent le hidjab et […] qui exercent un certain chantage émotif, en disant : “Non, je n’enlèverai pas mon hidjab !”, eh bien, celles-ci, oui, je considère qu’elles sont intégristes », a lancé la militante Djemila Benhabib, demandant du même souffle à M. Jolin-Barrette de ne pas « céder un pouce de nos institutions étatiques aux pressions des intégristes ».