La chef de cabinet de la ministre Roy démissionne

Manon Gauthier, la directrice de cabinet de la ministre de la Culture et des Communications Nathalie Roy, a quitté son poste mardi.



La nouvelle a été confirmée au Devoir par l’attachée de presse de la ministre Roy, Brigitte Roussy. Le départ de Mme Gauthier « était déjà convenu », a-t-elle fait savoir. « Son mandat était de constituer le cabinet, de procéder aux embauches et de nous mener jusqu’à l’étude des crédits budgétaires qui étaient le 29 avril dernier. »



Il était également « convenu », selon Mme Roussy, que Natalie McNeil, jusqu’à aujourd’hui conseillère principale au sein du cabinet de la ministre Roy, allait prendre la relève de Mme Gauthier.



Manon Gauthier a été conseillère municipale dans l’arrondissement de Verdun de 2013 à 2017. Au sein de l’administration de l’ex-maire de Montréal Denis Coderre, elle a occupé le poste de responsable de la Culture et du patrimoine.



Aux dernières élections générales québécoises, Mme Gauthier a tenté de se faire élire dans la circonscription de Maurice-Richard — anciennement Crémazie — sous les couleurs de la CAQ. Elle a été défaite par la libérale et ex-ministre de la Culture, Marie Montpetit.