Laïcité: une consultation de «façade», disent des groupes religieux

Ils n'ont pas été invités aux consultations sur le projet de loi 21 à l'Assemblée nationale: c'est donc dans une église de Montréal que des représentants de plusieurs confessions ont exprimé mardi leur déception par rapport au processus qui s'ouvre cet après-midi à Québec. Notamment parce qu'on n'y entendra pas la voix des premiers concernés par le projet.

«C'est une consultation de façade, a soutenu Samaa Elibyari, du Conseil canadien des femmes musulmanes. J'aurais aimé dire aux élus que notre communauté sera frappée de plein fouet par ce projet de loi.»

Porte-parole pour l'Église unie du Canada, Paula Kline abondait dans le même sens. «Je trouve vraiment décevant et malheureux que les groupes religieux n'aient pas été invités et écoutés. Comment adopter une loi qui aurait un impact sur la vie des gens des communautés religieuses sans même les entendre? C'est vraiment une occasion manquée.»

Mme Kline craint que le manque d'ouverture du processus «n'aide pas à ce que la discussion se fasse» sereinement. Elle estime que de prolonger la période de consultation pourrait être un bon premier pas pour améliorer le projet de loi et «faire en sorte qu'on travaille avec cette table interconfessionnelle pour trouver des solutions».

Des représentants de l'Organisation mondiale sikhs du Canada, de la Conférence des rabbins de Montréal, de l'Alliance musulmane canadienne, du Forum musulman canadien et du Conseil national des musulmans canadiens (CNMC) étaient présents avec mesdames Kline et Elibyari, réunis à l'ombre du grand orgue de l'Église Saint-James, à Montréal.

Sara Abou-Bakr, du CNMC, juge que le panel de groupes et d'experts qui seront entendus à Québec dans les prochains jours «ne représente pas la société québécoise au complet. Le gouvernement s'est dit: «je vais inviter quelques personnes contre, mais on va mettre l'emphase sur ceux qui sont pour. Ce sont eux qu'on veut écouter.» Or, cette loi est là pour enlever les symboles religieux. C'aurait été bien d'entendre ceux qui les portent dire ce qu'ils en pensent.»

Dire aussi ce que veut dire ce symbole religieux. Car Mme Abou-Bakr déplore qu'on «parle toujours en [son] nom. On donne toujours une explication du voile sans demander à celles qui le porte, comme moi, ce qu'elles en pensent. On raconte une histoire pour moi, sans me demander si je le porte par choix. Et la réponse est oui. Mais c'est comme on aimait le stéréotype qui voudrait que non, et qu'on faisait tout pour le garder comme ça.»

