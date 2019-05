Journée des travailleurs: les syndicats dénoncent la sortie de Legault

Québec — Les chefs syndicaux ont dénoncé la sortie du premier ministre François Legault, qui déplorait les salaires trop élevés des syndiqués québécois. M. Legault a choisi le 1er mai pour demander aux syndicats d’être « plus raisonnables ». Répondant au chef libéral intérimaire, Pierre Arcand, sur le conflit de travail qui perdure depuis 15 mois à l’aluminerie de Bécancour (ABI), il a affirmé vouloir créer plus d’emplois dans le secteur manufacturier. Or, selon M. Legault, le problème, c’est que le coût de la main-d’oeuvre dans certaines entreprises manufacturières du Québec est plus élevé qu’aux États-Unis. Donc, a-t-il conclu, « je pense qu’il va falloir faire un appel aux syndicats, puis incluant les Métallos, pour être plus raisonnables ».