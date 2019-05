Québec songe à abolir un comité sur les changements climatiques

L’avenir d’un comité chargé de conseiller le gouvernement sur la lutte contre les changements climatiques est incertain.

Le comité-conseil auquel siègent plusieurs environnementalistes et qui avait été formé par le gouvernement Couillard en 2014 ne s’est pas réuni depuis la formation du gouvernement Legault.

« Des membres du comité m’indiquent que le mandat n’a pas été renouvelé », a avancé mercredi la porte-parole libérale en matière d’environnement, Marie Montpetit, durant l’étude des crédits du ministère de l’Environnement.

« Ce que je comprends, c’est que ni vous ni votre prédécesseure n’avez indiqué votre intention claire de soutenir ou de pérenniser ce comité, a-t-elle ajouté. Si c’est effectivement votre intention, il faudrait le clarifier. »

« Il n’a pas été aboli, mais n’a pas été réuni depuis l’élection, a reconnu le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, en entrevue. Et pourquoi ne pas l’avoir réuni ? C’est qu’on est en train de jeter les bases de notre propre stratégie. Donc, on veut savoir si sa forme actuelle est encore pertinente. On veut savoir quel mandat leur confier si c’était le cas. »

Le ministre a toutefois indiqué avoir rencontré ses membres de façon individuelle à plusieurs reprises, dont l’environnementaliste Steven Guilbeault et la présidente de du Conseil patronal de l’environnement du Québec, Hélène Lauzon, qui dirigent le comité.

M. Charette promet une nouvelle stratégie de réduction des gaz à effet de serre pour 2020-2030 d’ici quelques mois.

De la transparence demandée

Le directeur général de la Fondation David Suzuki au Québec, Karel Mayrand, qui fait partie des 14 membres du comité consultatif, confirme avoir rencontré le ministre Charette, mais ne se souvient pas d’avoir abordé l’avenir du comité avec lui.

« Peut-être qu’on est rendu à une autre étape », a-t-il suggéré.

Le gouvernement a l’occasion, selon lui, de laisser sa marque en allouant davantage de ressources au comité pour qu’il participe pleinement à la mise en oeuvre de la lutte contre les changements climatiques.

« Il n’y avait presque pas de moyens, a-t-il évoqué. On avait un fonctionnaire du gouvernement qui nous était adjoint pour nous aider à nous préparer un peu, à organiser les réunions, mais si on souhaitait rédiger un avis, […] souvent c’était nous qui devions écrire les avis et c’était très, très difficile parce qu’on manquait de temps pour le faire. »

Il plaide également pour davantage de transparence en permettant au comité de rendre ses recommandations publiques au lieu de laisser le tout à la discrétion du ministre.

Les partis d’opposition considèrent l’environnement comme le maillon faible du gouvernement Legault. Mme Montpetit y voit tout simplement un manque d’intérêt du gouvernement caquiste.

« Ça confirme ce que l’on pense depuis le début, à savoir qu’on a un premier ministre qui depuis 20 ans est à l’Assemblée nationale et n’a jamais parlé d’environnement, n’a jamais parlé de lutte contre les changements climatiques, s’est retrouvé dans une situation où il y a une pression populaire […], il a fait une grande profession de foi dans son discours de premier ministre et depuis, on attend toujours », a-t-elle constaté.