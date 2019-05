Legault rejette l'idée d'instaurer une commission scientifique et technique

François Legault refuse d’instituer une commission scientifique et technique afin d’analyser les événements relatifs aux graves inondations frappant le Québec. Le premier ministre chargera plutôt un comité interministériel d’établir un plan d’action à temps pour le printemps 2020.

Le député péquiste Sylvain Gaudreault a appelé M. Legault mercredi avant-midi à s’inspirer des commissions Nicolet créées dans la foulée du déluge du Saguenay (1996) et de la crise du verglas (1998). « C’est par une institution de ce genre qu’on peut avoir toutes les informations pertinentes, à la fois scientifiques et techniques, pour comprendre ce qui s’est passé et surtout trouver des solutions pour le futur », a-t-il dit, tout en pressant le gouvernement caquiste d’adopter un décret en ce sens.

M. Legault a balayé du revers de la main sa proposition. « Oh non, je ne pense pas qu’on est rendus là, à cette étape-ci », a-t-il déclaré dans une mêlée de presse. « Je ne voudrais pas une commission qui dure pendant des années », a-t-il aussi mentionné.

Mardi, le chef du gouvernement avait refusé d’organiser un « débat d’urgence sur la crise des inondations qui secoue actuellement le Québec » à l’Assemblée nationale, comme le lui demandait la chef parlementaire solidaire, Manon Massé. « Je suis un peu allergique aux comités, forums, tables, commissions et tout ce qu’on connaît pour retarder des décisions », avait rétorqué M. Legault en chambre. Or, 24 heures plus tard, il annonce la création d’un comité interministériel. Celui-ci devra consulter les municipalités et les experts, puis élaborer un plan d’action visant à atténuer les répercussions d’éventuelles inondations, a-t-il expliqué. « Je veux vraiment qu’on soit dans le concret et dans l’action », a-t-il répété.

Le gouvernement caquiste pourrait s’immiscer dans la cour des municipalités pour « revoir » les lignes directrices de l’organisation physique du territoire — soit le schéma d’aménagement et de développement — d’une municipalité régionale de comté (MRC), a suggéré M. Legault. Reconstruire, renforcer et rehausser des digues ou « vider des zones et déménager des gens » qui ont élu domicile dans des zones inondables, « c’est ça que je veux rapidement qu’on regarde », a-t-il dit.

D’autres détails suivront.