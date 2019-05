Les infirmières praticiennes bientôt pleinement autonomes

Les médecins font un pas de plus pour donner de la place aux infirmières praticiennes spécialisées (IPS), qui auront bientôt leur propre loi et pourront diagnostiquer tous les problèmes de santé de base.

Pour la ministre de la Santé, Danielle McCann, il s’agit d’un « pas de géant » qui va permettre aux patients d’avoir un accès plus rapide aux soins de première ligne.



Ce changement découle d’une entente entre le Collège des médecins et l’Ordre des infirmières, qui se tenaient côte à côte pour en faire l’annonce mercredi matin au Parlement.



En février, le Collège avait accepté de laisser les IPS poser des diagnostics pour six maladies chroniques (diabète, hypertension, hypercholestérolémie, asthme, maladie pulmonaire obstructive chronique et hypothyroïdie). Or il a accepté depuis qu’elles évaluent tous les problèmes de santé courants.



Concrètement, cela signifie que les patients traités en première ligne par une IPS n’auront plus besoin de voir leur médecin par la suite pour qu’il confirme ses recommandations, a expliqué la présidente de l’Association des IPS, Christine Laliberté, en marge d’une annonce mercredi.



Quant aux médecins, ils y gagneront aussi au change, croit le président du Collège, Mauril Gaudreault. « Ils vont avoir plus de temps pour traiter des problèmes à la hauteur de leurs compétences », a-t-il fait valoir.



Il faudra toutefois attendre au moins un an pour voir ces changements dans le réseau. Le gouvernement doit d’abord faire adopter une loi qui permettra aux IPS de ne plus relever de la Loi médicale qui encadre le travail des médecins. Il faudra ensuite adopter des règlements pour encadrer la pratique.



Le Québec compte environ 600 infirmières praticiennes spécialisées à l’heure actuelle. Ces dernières possèdent une maîtrise en sciences infirmières et en sciences médicales. La plupart sont spécialisées en soins de première ligne, mais certaines ont une spécialité en pédiatrie, en santé mentale ou en néonatalogie.

D’autres détails suivront.