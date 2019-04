Manquements au Code d’éthique: le ministre Fitzgibbon se défend

Le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, estime qu’il n’a rien à se reprocher malgré l’ouverture d’une enquête de la commissaire à l’éthique concernant ses actifs dans des sociétés privées.

« Il y a zéro problème de code d’éthique », a-t-il affirmé en mêlée de presse mercredi après un discours lors d’une activité organisée par la Fédération québécoise des municipalités (FQM).

Ariane Mignolet a annoncé la veille qu’elle ouvrira une enquête le 29 avril « quant à de potentiels manquements au Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale ».

Tout en reconnaissant le travail de la commissaire, le ministre ne peut expliquer pourquoi elle a des doutes à son sujet.

« Je ne peux pas répondre à ça, écoutez, il y a une enquête c’est légitime », a-t-il répondu.

Le ministre Fitzgibbon est l’objet d’une controverse depuis la nomination de Guy LeBlanc, ami personnel, à la tête d’Investissement Québec et les actions que le ministre détenait dans l’entreprise MOVE Protéine qui appartient au fils de M. LeBlanc et dont il s’est départi depuis.

« Le code ne permet pas que ces compagnies-là soient détenues ou gérées par le mandataire sans droit de regard », a indiqué le ministre.

Il a ajouté avoir vendu ses parts dans deux des treize sociétés privées auxquelles il participait et tenté de trouver des acheteurs pour les autres pour simplifier son travail. Il a toutefois reconnu qu’il y avait une apparence de conflit d’intérêts.

« Il va falloir attendre trois ans pour pouvoir juger M. LeBlanc, a-t-il dit. Effectivement, le fait que M. LeBlanc soit proche de moi, les gens peuvent dire bon est-ce qu’il l’a choisi par la proximité ou par la compétence. Moi je vous dis la compétence. »

Le premier ministre François Legault a également défendu la nomination de M. LeBlanc en marge d’une annonce à Matane.

« On va laisser la commissaire à l’éthique faire son travail, mais moi je pense qu’on a une personne compétente, ambitieuse […], a-t-il affirmé. On a voulu aller chercher la personne qu’on considérait la meilleure, qui est compétente et moi je suis très à l’aise avec ce choix-là. »

Il a ajouté que M. LeBlanc était le meilleur candidat pour mener à bien la réforme d’Investissement Québec.