Québec invite les citoyens à poser des gestes en ce Jour de la Terre

En ce Jour de la Terre, la ministre de la Santé Danielle McCann a planté un arbre devant l’hôpital St. Mary’s, lundi à Montréal, en encourageant les citoyens à poser eux aussi des gestes pour mieux combattre les changements climatiques.

En tant que ministre de la Santé et des Services sociaux, elle a d’ailleurs insisté sur le fait que les espaces verts avaient aussi un effet sur la santé des personnes — en réduisant le stress et l’anxiété, par exemple — en plus de contribuer à lutter contre les îlots de chaleur.

À ses côtés, Richard Campeau, adjoint parlementaire du ministre de l’Environnement, a souligné que le gouvernement caquiste pouvait certes jouer un rôle de leadership pour contrer les effets des changements climatiques, mais que ce sont aussi les citoyens qui devaient changer leurs habitudes.

Quelque 350 activités de tous ordres sont prévues dans l’ensemble du Québec, a noté de son côté le directeur du Jour de la Terre, Pierre Lussier. À Québec, des jeunes doivent notamment manifester autour du parlement. Une grande manifestation est également prévue à Montréal, samedi prochain, pour clore la semaine.