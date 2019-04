Laïcité: 36 groupes ont été invités à se prononcer sur le projet de loi

Trente-six groupes et individus ont été invités à commenter le projet de loi sur la laïcité de l’État, dont les deux auteurs du rapport Bouchard-Taylor. Les consultations particulières se tiendront du 7 au 16 mai et dureront six jours.

Le gouvernement Legault a dévoilé la liste jeudi qui compte huit invités de plus que ce qu’avait prévu le leader parlementaire du gouvernement, Simon Jolin-Barrette. Il s’était dit disposé à entendre 28 intervenants en commission parlementaire. C’est deux fois moins que ce qu’avaient demandé le Parti libéral du Québec et Québec solidaire qui s’opposent au projet de loi. La liste du PLQ contenait 64 noms et celle de QS 62.

Depuis quelques semaines, les partis politiques se disputent sur la liste des groupes à convoquer. Plusieurs groupes qui soutiennent le projet de loi 21 ont été invités, comme Pour les droits des femmes du Québec, l’Association québécoise des Nord-Africains pour la laïcité et l’ex-député Fatima Houda-Pépin.

Plusieurs syndicats qui figuraient sur la liste de Québec solidaire recevront une invitation, notamment de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, le Conseil des syndicats nationaux, la Fraternité des policiers et policières de Montréal et le Syndicat des agents de protection de la faune.

M. Jolin-Barrette a également accepté de recevoir la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, le Barreau du Québec, la Ligue des droits et libertés, ainsi que les ex-présidents de la Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles — Charles Taylor et Gérard Bouchard — à la demande du PLQ et de QS.

La Ville de Montréal et l’Union des municipalités du Québec seront également appelées à se prononcer en commission parlementaire.

D’autres détails suivront.