Laïcité: pas d’exception pour Montréal, disent péquistes et libéraux

Soustraire Montréal à l’application de l’éventuelle loi sur la laïcité de l’État créerait un « précédent dangereux », selon le chef parlementaire du Parti québécois (PQ), Pascal Bérubé.

Le député de Matane-Matapédia a réagi mardi au front commun des élus de la métropole, qui avaient adopté à l’unanimité la veille une déclaration pour s’opposer au projet de loi du gouvernement Legault.

« Personne ne devrait remettre en cause la capacité des lois de s’appliquer sur l’ensemble du territoire du Québec, a-t-il affirmé. Ce serait un précédent dangereux quant à moi. »

« Il pourrait avoir, sur d’autres enjeux, par exemple sur le plan linguistique, est-ce qu’il devrait y avoir des exceptions pour Montréal, surtout avec le rapport qu’on a eu récemment ? Non, a-t-il donné à titre d’exemple, en faisant référence au rapport de l’Office québécois de la langue française (OQLF) rendu public la semaine dernière. Celui-ci notait une utilisation plus fréquente du « bonjour-hi » dans les commerces montréalais pour accueillir les clients et un recul du français comme langue de travail.

Le PQ avait soumis une motion la semaine dernière pour rappeler que le territoire du Québec est indivisible et que, par conséquent, les lois du Québec s’appliquent sur l’ensemble de ce territoire. Tous les partis l’avaient appuyé à l’exception de Québec solidaire, dont les dix élus s’étaient abstenus de voter parce que la motion ne mentionnait pas le respect des droits des peuples autochtones.

La porte-parole libérale en matière de laïcité, Hélène David, craint elle aussi qu’accorder une exemption à Montréal ouvre une boîte de Pandore même si elle est contre le projet de loi caquiste.

« Habituellement, les lois sont pour tout le Québec et, quand on parle des lois, ça s’applique partout », a-t-elle dit.

« Je les comprends d’être inquiets, et c’est vrai qu’il va y avoir beaucoup, beaucoup de gens qui vont être atteints ou touchés à Montréal, mais il va y en avoir ailleurs au Québec aussi », a-t-elle ajouté.

Le gouvernement du Québec a déjà accordé un statut particulier à Montréal en 2017 en adoptant une loi qui lui conférait davantage de pouvoirs, notamment en matière d’habitation et d’accueil des immigrants.