Le «bonjour-hi» gagne du terrain dans l’indifférence dans les commerces de Montréal

Le « bonjour-hi » gagne du terrain dans la grande région de Montréal, et ce, dans une indifférence grandissante. Le « hi » aussi.

En 2018, 52 % des clients ayant été salués dans une autre langue que le français dans un commerce disaient éprouver de l’indifférence, et ce, comparativement à 31 % des clients en 2012, indique l’Office québécois de la langue française (OQLF) dans un rapport dévoilé vendredi avant-midi. Le « sentiment [est] en forte hausse » près de 42 ans après l'adoption de la loi 101, note l’organisme.

La proportion de commerces offrant un accueil uniquement en français a décru fortement en cinq ans, passant de 84 % en 2012 à 75 % en 2017. Le taux d’accueil exclusivement en anglais a grimpé (de 12 % à 17 %), tandis que le taux d’accueil à la fois en français et en anglais a bondi (de 4 % à 8 %).

« En 2017, l’accueil exclusivement en anglais se concentrait surtout dans les commerces de la zone ouest de l’Île (34 %), tandis que l’accueil bilingue se constatait principalement dans les commerces des zones ouest (14 %) et centre (13 %). La baisse du taux d’accueil uniquement en français était plus marquée dans les commerces situés dans un centre commercial ainsi que le soir et la fin de semaine », peut-on lire dans le dernier Rapport sur l’évolution de la situation linguistique au Québec.

Après avoir été saluées en anglais seulement ou à la fois en français et en anglais, les personnes se rabattent davantage qu'avant sur la langue anglaise. Ils étaient 26 % à instantanément basculer à l’anglais en 2016, mais 38 % en 2018.

Malgré l’avancée du « bonjour-hi » et du « hi », le taux de service en français atteignait 96 % dans les commerces de l’île de Montréal en 2017, note aussi l’OQLF.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, préconise une plus grande « valorisation » de la salutation « bonjour, point », que « tout le monde comprend, tout le monde aime ». « On a la chance d’être une ville cosmopolite avec une grande mixité culturelle, mais il n’en demeure pas moins qu’on est la seule métropole francophone en Amérique du Nord », a-t-elle déclaré vendredi. « Alors moi, je nous encourage à utiliser “bonjour”. Tout le monde comprend ça et c’est ce qui nous distingue. »

À l’automne 2017, l’Assemblée nationale avait invité tous les commerçants à saluer « chaleureusement » leur clientèle d’un bonjour : soit « un des mots de la langue française les plus connus chez les non-francophones du monde » et « exprim[ant] magnifiquement la convivialité québécoise ». En effet, ils avaient adopté une motion rédigée conjointement par Jean-François Lisée et Philippe Couillard réaffirmant notamment « à tous que le français est la langue officielle et commune du Québec ». La communauté anglophone s’en était offusquée.

L’usage exlusif du français au travail perd du terrain

L’OQLF observe aussi une diminution de l’usage du français au travail. « Le français n’est pas utilisé de manière exclusive : il est de plus en plus utilisé avec l’anglais », indique-t-il.

Dans les entreprises privées, la proportion du temps de travail exclusivement ou généralement en français s’est érodée au fil des deux dernières décennies, passant de 68,4 % en 1997 à 61,6 % en 2016.

Près d’un immigrant sur quatre (24 %) utilise plutôt l’anglais au boulot, selon les données les plus récentes colligées par l’OQLF.

La ministre responsable de l’application de la Charte de la langue française, Nathalie Roy, a accueilli avec prudence l’état des lieux de la langue française au Québec effectué par l’OQLF. « Ce n’est pas tout noir. Mais, ce n’est pas tout rose. […] Il y a des choses qui sont préoccupantes et inquiétantes », a-t-elle dit après avoir pris connaissance de « quelques grandes lignes » des documents qui lui ont été transmis mercredi soir.

Mme Roy n’a pas cru bon vendredi d’annoncer de nouvelles mesures visant à stopper le recul du français. Elle s’est plutôt affairée à accuser l’ancien gouvernement libéral et, par ricochet, l’ancienne direction de l’OQLF d’avoir camouflé des études au fil des dernières années. « Ces études-là étaient dues depuis des lunes. […] Pourquoi ces études-là ― la plupart étaient prête ― dormaient sur les tablettes durant tout le règne du Parti libéral du Québec ? » a-t-elle demandé dans une mêlée de presse.

Aux commandes de l’OQLF depuis février dernier, Ginette Galarneau s’est donnée pour tâche de « continuer à sensibiliser à l’importance d’accueillir... de faire un “bonjour” quand on accueille des clients dans un commerce ».

La direction de l’OQLF a dévoilé des dizaines et des dizaines de statistiques au même moment où Mme Roy était interrogée en commission parlementaire sur, selon le Parti québécois, « le manque d’engagement du gouvernement en matière de protection de la langue française au Québec, et la nécessité de renforcer la loi 101 afin de combattre son inquiétant recul ».

Mme Roy n’a pas nié l’information selon laquelle la nouvelle présidente-directrice générale de l’OQLF s’était soumise à son calendrier politique. « C’est la prérogative de la ministre de demander : puis-je voir ces études ? » s’est-elle justifiée à sa sortie du Salon bleu vendredi midi.

Le député Joël Arseneau y a néanmoins vu un « manque de respect » à l’égard de l’Assemblée nationale. « L’Office québécois de la langue française a pour responsabilité de protéger la langue française, et non pas de protéger le gouvernement », a-t-il lancé en chambre.

Avec Jeanne Corriveau