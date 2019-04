Industrie du taxi: François Bonnardel change de ton

Le ministre des Transports, François Bonnardel, a adouci le ton mercredi envers les chauffeurs de taxi, lui qui était demeuré ferme depuis le dépôt de son projet de loi pour déréglementer cette industrie. Après avoir émis un non catégorique au cours des dernières semaines, il semblait plus disposé à revoir l’indemnisation pour les permis de taxi.

« On attend les propositions, c’est ce que j’ai dit », a-t-il affirmé à sa sortie de la première journée de consultation en commission parlementaire lorsque Le Devoir lui a demandé s’il était prêt à bonifier l’enveloppe de 500 millions de dollars offerte par le gouvernement.

Le projet de loi 17 abolirait les permis de taxi, dont la valeur peut dépasser 150 000 $ dans certains cas, pour permettre l’entrée de nouveaux joueurs dans l’industrie.

Plus tôt dans la journée, M. Bonnardel n’écartait pas une bonification de la redevance temporaire de 20 cents par course prévue dans son projet de loi pour enrichir le programme de modernisation de l’industrie mis sur pied par le gouvernement précédent. Ce programme prévoit une aide financière pour l’achat de véhicules électriques ou hybrides, le développement d’outils technologiques et la création d’une image de marque. Selon le ministre, cette redevance générerait 36 millions de dollars durant les trois années où elle serait prélevée. Ce montant s’ajouterait aux 44 millions de dollars déjà alloués au programme en 2017.

« Je sais que certains dans les mémoires ont écrit qu’on devrait peut-être l’augmenter de façon additionnelle, a-t-il dit. Moi, je suis ouvert aux propositions. Ce que j’ai demandé à l’industrie du taxi depuis le début, c’est de me proposer des choses. Est-ce que c’est une avenue qui pourrait être ouverte, qui serait intéressante ? Sûrement. »

La commission parlementaire s’est ouverte mercredi alors que des dizaines de chauffeurs de taxi venus d’un peu partout au Québec manifestaient leur mécontentement à l’extérieur de l’Assemblée nationale.

« Bonnardel assassin », ont-ils scandé en accusant le gouvernement de tuer leur industrie.

Si le gouvernement poursuit sur sa voie « tyrannique » qui mène à la « disparition » de l’industrie, les propriétaires exigent d’être pleinement indemnisés pour la valeur de leur permis calculée avant l’arrivée de la multinationale Uber, a expliqué l’un des représentants de l’industrie, Abdallah Homsy, en mêlée de presse.

Deux groupes qui soutiennent la libéralisation de l’industrie ont plaidé en leur faveur en commission parlementaire. Le dédommagement pour la perte de valeur des permis doit être juste et équitable, selon la Fédération des Chambres de commerce du Québec (FCCQ) et l’Institut économique de Montréal (IEDM).

« De toute évidence, il y a un effort à faire, a constaté le président-directeur général de la FCCQ, Stéphane Forget. Cette compensation-là doit voir le jour parce qu’il y a des gens qui ont oeuvré dans un système et ce système-là tombe. »

Le gouvernement a offert jusqu’à maintenant 500 millions de dollars en tout aux détenteurs de permis, dont 250 millions ont été versés lorsque les libéraux étaient toujours au pouvoir. L’industrie évalue plutôt la valeur de ces permis à 1,4 milliard de dollars.

Le montant d’indemnisation se situe probablement entre les deux, selon M. Forget. Une analyse d’impact réglementaire du ministère des Transports publiée mardi estime que les 7500 permis de taxi ordinaires répertoriés au Québec représentent 748,7 millions de dollars.

L’IEDM a avancé qu’il revenait au gouvernement de « réparer son erreur », celle d’avoir soumis l’industrie du taxi à une gestion de l’offre il y a près de 50 ans en limitant le nombre de permis.

« C’est nécessaire qu’il y ait un plan de compensation, après tout, c’est les chauffeurs qui ont participé au système en étant tout à fait conscients de ce qu’on leur demandait, ils ont respecté la loi », a affirmé l’un des signataires du mémoire de l’IEDM, Vincent Geloso, en entrevue au Devoir.

« C’est une propriété qu’ils ont, a-t-il ajouté. C’est comme si on leur enlevait leur maison, qu’on disait : “Le titre de votre propriété sur votre maison n’est plus valide.” C’est un peu inéquitable. »

Il a suggéré l’imposition d’une taxe transitoire sur chaque course pendant dix ans pour créer un fonds qui servirait à compenser l’effondrement de la valeur comptable des permis de taxi après l’adoption du projet de loi 17.

Ce dédommagement doit plutôt provenir d’Uber, selon Québec solidaire.

« Il y a Uber qui a déjà payé des montants d’argent ailleurs, a affirmé la députée Ruba Ghazal. En ce moment, il paie zéro. Ce n’est pas toujours aux usagers de payer. C’est à Uber, et il va falloir lui imposer qu’il paie de l’argent. »



