«Nettoyage ethnique»: le maire de Hampstead dans la mire de la Commission municipale du Québec

Le maire de Hampstead, William Steinberg, se retrouve dans le collimateur de la Commission municipale du Québec (CMQ) pour avoir accusé le gouvernement caquiste de procéder à du « nettoyage ethnique » au moyen du projet de loi sur la laïcité de l’État.

M. Steinberg est visé par une enquête de la CMQ, a indiqué la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, mercredi. « C’est à la CMQ de juger ce dossier-là », a-t-elle dit, avant de demander une nouvelle fois à l’élu montréalais de se rétracter.

La CMQ évaluera si M. Steinberg a commis un manquement au Code d’éthique et de déontologie des membres du conseil de la Ville de Hampstead. Le document enjoint notamment aux élus de la municipalité défusionnée de l’île de Montréal de « respecter les normes les plus strictes en matière d’honneur et d’intégrité dans l’exercice de leurs fonctions, et ils doivent faire preuve de prudence dans la recherche de l’intérêt public ».

Un citoyen de l’arrondissement de LaSalle, Jean-François Racine, revendique la paternité de la plainte anonyme déposée à la CMQ. « Je dépose cette plainte pour qu’une forme d’égalité et de justice pour tous soit respectée à Montréal. J’espère que vous allez prendre cette plainte en considération et enquêter sur la sévérité des propos que le maire de Hampstead William Steinberg a tenus vendredi dernier », écrit-il dans sa missive.

Malgré les appels répétés des élus de l’Assemblée nationale, M. Steinberg a refusé net de présenter ses excuses pour les propos associant le projet de loi 21 à une forme de nettoyage ethnique qu’il a tenus vendredi dernier. Le maire a dit dans un entretien avec Le Devoir mardi soir qu’il ne retirerait pas ses propos. Il soutenait que la classe politique l’avait mal compris. « Je parlais de nettoyage ethnique non pas par les armes, mais par la loi », a-t-il rajouté. « J’aurais peut-être dû parler de « nettoyage ethnique pacifique ». »

Un manquement au Code d’éthique et de déontologie de Hampstead peut entraîner l’imposition par la CMQ à l’élu fautif d’une réprimande ou encore d’une suspension du conseil municipal pour une durée maximale de 90 jours.

Manque de respect à l’égard des Québécois

En en « remett[ant] » mardi, M. Steinberg a fait preuve d’un « manque de respect envers la majorité des Québécois », a fait valoir le premier ministre François Legault, mercredi avant-midi. « Il est en train de se mettre à dos la majorité des Québécois. Je ne pense pas que ça va aider sa crédibilité », a-t-il affirmé dans une mêlée de presse.

De son côté, le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, Pierre Arcand, a donné pour « consigne » aux membres de son côté de ne pas s’afficher aux côtés du maire de Hampstead — qui a tenu des propos « inacceptables », selon lui — dans des manifestations contre le projet de loi 21. « Si j’étais à sa place, je réfléchirais à mon avenir », a poursuivi M. Arcand, se gardant toutefois d’appeler M. Steinberg à démissionner.

La CAQ aussi montrée du doigt

Le gouvernement caquiste n’est pas pour autant exempt de tout reproche dans cette affaire, a fait valoir le chef de l’opposition officielle à l’Assemblée nationale. « C’est sûr que ce que la CAQ fait au Québec de façon générale incite à ce genre d’excès », a soutenu M. Arcand, avant d’ajouter : « Il y a des projets de loi qui sont divisifs. Et, évidemment, ça amène souvent à des excès. »

Voyez la déclaration de François Legault



M. Legault a demandé à son adversaire « de ne pas faire exprès pour rajouter de l’huile sur le feu ». « J’ai de la misère à reconnaître Pierre Arcand », a-t-il lancé aux courriéristes parlementaires avant de filer vers le Salon bleu.

À Ottawa, le premier ministre Justin Trudeau a dénoncé la sortie médiatique « extrême » du maire de Hampstead. « J’espère qu’il va s’excuser. On n’a pas besoin d’aller aux extrêmes. On peut débattre du projet de loi sans pousser trop fort », a-t-il déclaré, appelant à la tenue d’une discussion « respectueuse » sur le projet de loi 21.



Avec Dave Noël