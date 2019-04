Les propos du maire Steinberg dénoncés à l'Assemblée nationale

Vendredi, le maire de Hampstead, William Steinberg, a déclaré que le projet de loi 21 sur la laïcité de l’État constituait une forme de « nettoyage ethnique ».

Plusieurs députés l’ont invité à s’excuser mardi incluant David Birnbaum, député libéral de D’Arcy-McGee, circonscription où se trouve la ville d’Hampstead. « Il s’est mal exprimé, d’une façon très malheureuse qui m’a blessé », a-t-il déclaré lors d’une mêlée de presse avant la période de questions.

À un journaliste qui lui demandait en quoi ces propos étaient blessants, il a répondu : « Parce que c’est notre Québec ici. C’est une société qu’on aime. On est tolérant, on est ouvert au monde. » Et d’ajouter que le débat difficile sur la laïcité devait « être encadré par une discussion responsable ».

Plusieurs députés libéraux ont également dénoncé ces propos mardi dont Gaétan Barrette. « Je pense que c’est allé trop loin. Suggérer même de loin qu’on puisse être dans une situation de nettoyage ethnique, franchement ! », a-t-il dit. Un peu avant, sa collègue Marwah Rizqy avait invité M. Steinberg à retirer ces propos.

Chez Québec solidaire, Manon Massé a dit qu’il s’agissait de « phrases irresponsables » dont on devait mesurer les impacts négatifs. Pour Pascal Bérubé du Parti Québécois, M. Steinberg a tenu vendredi dernier des « propos profondément honteux ». « Il devra offrir de vraies excuses en anglais et en français », a-t-il dit, ajoutant du même souffle : « J’aimerais d’abord que sa population le ramène à l’ordre. »

Le premier ministre François Legault a quant à lui de nouveau lancé un « appel au calme » et affirmé que M. Steinberg devait s’excuser. « Je comprends qu’il y a des gens qui ont des opinions différentes mais on peut débattre de façon respectueuse », a-t-il fait valoir. « Les Québécois sont des gens accueillants, [ils] ont le droit de demander qu’au Québec, les personnes qui travaillent pour le gouvernement, qui sont en autorité ne portent pas de signes religieux. C’est raisonnable, c’est modéré. »