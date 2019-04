La ministre McCann dit comprendre l’impatience des infirmières

Alors que les infirmières de la FIQ s’abstiennent de faire des heures supplémentaires obligatoires, ce lundi, selon la consigne syndicale, la ministre de la Santé, Danielle McCann, leur réitère sa volonté de résoudre le problème le plus tôt possible. Et elle dit comprendre leur impatience.

La ministre de la Santé et des Services sociaux était à Montréal, lundi matin, pour inaugurer le Technopôle en réadaptation pédiatrique du CHU Sainte-Justine et elle a alors été interrogée sur ce moyen de pression des infirmières de la FIQ qui a cours lundi.

Vendredi dernier, le Tribunal administratif du travail a ordonné aux infirmières d’accepter « sans condition » toute demande de temps supplémentaire obligatoire de la part des employeurs, mais en prenant la peine de préciser « lors de situations urgentes et exceptionnelles ». C’est donc dire qu’elles peuvent refuser les heures supplémentaires obligatoires dans les autres occasions.

Les infirmières dénoncent justement le fait que cette façon de recourir au fameux TSO est devenue trop facile et courante pour bien des gestionnaires d’établissements, forçant ainsi des infirmières à faire des quarts de 16 heures.

La ministre a déjà pris l’engagement d’abolir le TSO durant son mandat et compte s’y attaquer dès maintenant. Une somme de 200 millions $ a déjà été prévue dans le dernier budget Girard, mais elle vaut aussi pour les autres corps d’emploi, pas seulement pour les infirmières. La FIQ demandait 350 millions $