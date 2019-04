Énergie: le Québec vante son expertise en Allemagne

Après Boston, le gouvernement Legault fait à nouveau la promotion des ressources naturelles du Québec sur la scène internationale dans l’espoir d’accroître ses exportations et d’attirer de nouveaux investisseurs, particulièrement dans les secteurs de l’énergie et des mines. Cette fois, c’est le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, qui représentera la province en Allemagne, d’abord au salon Bauma de Munich — le plus important au monde dans le secteur des mines, de la machinerie et des équipements de construction —, puis à la 5e conférence Dialogue de Berlin sur la transition énergétique (Berlin Energy Transition Dialogue), où des représentants Hydro-Québec seront également sur place.