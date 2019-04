Une coalition appelle à la mobilisation contre le projet de loi sur la laïcité

Réunis au sein d’une coalition regroupant notamment des élus municipaux, les opposants au projet de loi sur la laïcité misent sur la mobilisation citoyenne pour faire pression sur le gouvernement Legault afin qu’il fasse marche arrière.

La coalition compte dans ses rangs le député fédéral de Mont-Royal, Anthony Housefather, le maire de Côte-Saint-Luc, Mitchell Brownstein, celui d’Hampstead, William Steinberg, et la présidente de la Commission scolaire English-Montréal, Angela Mancini.

Le groupe d’élus a dénoncé vendredi le projet de loi qui, selon eux, contrevient à la Charte des droits et libertés et « institutionnalise la discrimination ».

Pour l’instant, ils n’envisagent pas de s’adresser aux tribunaux pour contester la loi. « Les recours légaux ne peuvent être entrepris tant que la loi n’est pas adoptée », a précisé M. Housefather.

La coalition appelle à la mobilisation des citoyens pour inciter le gouvernement Legault à renoncer à cette loi. Elle invite d’ailleurs les Québécois à exprimer leur opposition au projet de loi lors du « rallye pour la liberté religieuse » qui aura lieu le 14 avril prochain à Côte-Saint-Luc.

Lors de la conférence de presse, qui se tenait à l’hôtel de ville de Côte-Saint-Luc, le maire d’Hampstead, William Steinberg a affirmé que l’application de la loi donnerait lieu à un « nettoyage ethnique ». Anthony Housefather s’est empressé de préciser que les propos de M. Steinberg, ne reflétaient pas la position de la coalition. « On est ici pour rassembler. Pas pour diviser », a-t-il dit.

Une loi raciste ?

À l’issue de la conférence de presse, M. Steinberg a précisé que l’évocation d’un nettoyage ethnique ne faisait pas référence à l’utilisation de violence. « Personne de tire sur personne. Personne n’est placé dans des camps de concentration », a-t-il dit. « Mais avec le temps, la province deviendra plus homogène, moins diversifiée et certains groupes seront favorisés aux dépens d’autres groupes. C’est ce qui arrive dans des pays auxquels, je crois, on ne veut pas être comparés comme l’Arabie Saoudite et l’Iran qui imposent une façon de s’habiller avec des conséquences importantes. »

Le maire d’Hampstead a aussi qualifié de « raciste » le projet de loi. « Les Québécois ne sont pas racistes. Ce sont des gens raisonnables. Mais le projet de loi est raciste », a-t-il dit.

Le ministre réagit

L’auteur du projet de loi 21, Simon Jolin-Barrette, a déploré vendredi après-midi les propos « pas acceptables » tenus par M. Steinberg en début de journée. « On est capable au Québec de débattre d’une question importante comme celle-là dans le respect de tout un chacun. Alors, des accusations comme celles-ci, elles n’ont pas leur place », a-t-il déclaré en marge d’un déjeuner-causerie au Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM). « Des propos comme ceux-ci ne sont pas acceptables », a-t-il ajouté.

M. Jolin-Barrette a invité le maire d’Hampstead à exprimer sa « divergence d’opinions » notamment sur l’interdiction de port de signes religieux visant les agents de la paix, procureurs, juges ainsi que les directeurs et enseignants des écoles primaires et secondaires publiques apparaissant dans le projet de loi 21 « dans le respect des opinions de tous les Québécois ».

Moins de 10 jours après le dépôt du projet de loi sur la laïcité de l’État à l’Assemblée nationale, M. Jolin-Barrette a cru bon réitérer son « appel au calme [et] à la sérénité » à ceux prenant part au débat. « J’invite tous les acteurs de la société civile ― les élus municipaux, les commissions scolaires ― à faire preuve de modération dans leurs propos parce que dans un dossier comme celui-là où il y a des sensibilités humaines notamment, il faut faire preuve de pondération », a-t-il dit dans une mêlée de presse dans un hôtel du centre-ville de Montréal.

« Les Québécois ne souhaitent pas qu’on se déchire. On souhaite se rassembler. Et, on souhaite tourner la page sur le dossier de la laïcité et le dossier du port de signes religieux. Le projet de loi que j’ai déposé ; j’en suis fier », a-t-il poursuivi. Le gouvernement caquiste souhaite faire adopter le projet de loi 21 d’ici la mi-juin. « La nation québécoise a le droit et le devoir de légiférer sur cette question-là. »