Environ 400 Québécois n'ont pas reçu l’aide médicale à mourir à laquelle ils avaient droit

Quelque 400 personnes n’ont pas reçu l’aide médicale à mourir, même si elles y étaient potentiellement admissibles, indique la Commission sur les soins de fin de vie.

235 personnes sont décédées avant la fin de l’évaluation ou entre l’évaluation et l’administration de l’aide médicale à mourir, tandis que 164 personnes ont cessé de répondre aux conditions d’admissibilité ― l’aptitude à consentir, dans la très grande majorité des cas ― avant la fin de l’évaluation, peut-on lire dans le Rapport sur la situation des soins de fin de vie au Québec dévoilé mercredi.

Au total, 1632 aides médicales à mourir ont été administrées par 224 médecins entre décembre 2015 et mars 2018. C’est 10 fois plus que le nombre anticipé, a mentionné le président de la Commission sur les soins de fin de vie, Michel A. Bureau, en conférence de presse mercredi. 63 aides médicales à mourir ont été administrées en décembre 2015, 600 en 2016-2017 et 969 en 2017-2018. « On peut s’attendre à ce que cette croissance se poursuive », a-t-il ajouté.

« Accès inégal »

Dans son rapport, M. Bureau demande aux établissements de santé et de services sociaux où la proportion d’aide médicale à mourir administrées est inférieure à la moyenne québécoise de lever les « obstacles à la réception des demandes d’aide médicale à mourir verbales et écrites, au cheminement de ces demandes, à l’évaluation de la personne et à l’administration de l’aide médicale à mourir ».

Il n’y a pas de « résistance organisée » au Québec, a-t-il toutefois souligné. Cependant, certains professionnels de la santé n’ont qu’une idée en tête : celle de « guérir leurs patients ». « Les médecins sont tenaces », a mentionné M. Bureau.

Bref, des « pas de géant » ont été accomplis depuis l’entrée en vigueur de la Loi concernant les soins de fin de vie en décembre 2015, est-il d’avis. D’autres restent cependant à faire, selon lui.

D’autres détails suivront.