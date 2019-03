«Il est temps qu’un gouvernement mette en place des règles claires pour tout le monde»

Le gouvernement caquiste agit de manière responsable en mettant en place « des règles claires » pour encadrer la laïcité de l’État, une approche que « souhaite une grande majorité des Québécois », a déclaré dimanche le premier ministre François Legault.

Dans une allocution aux Québécois — un exercice rare pour un premier ministre au Québec — François Legault a fait valoir que « ce projet de loi est modéré, comme le sont les Québécois ».

Plusieurs s’attendaient à ce que le premier ministre fasse un appel au calme. Celui-ci a plutôt usé de sa tribune pour effectuer un plaidoyer en règle en faveur du projet de loi. Il a également insisté sur la nécessité d’agir.



Écoutez l'allocution de François Legault:



Le projet de loi 21 prévoit l’interdiction du port de signes religieux pour certains employés de l’État en position d’autorité. Cette interdiction intègre la liste d’employés suggérée dans le rapport Bouchard-Taylor : policiers, procureurs, juges, président et vice-présidents de l’Assemblée nationale.

À celle-ci, le gouvernement caquiste a ajouté les directeurs et enseignants des écoles primaires et secondaires publiques, le procureur général du Québec et certains dirigeants d’organismes publics.

Pour « rassembler le plus de Québécois possible » derrière le projet de loi, le premier ministre Legault rappelle avoir fait un « compromis » en rajoutant une clause de droits acquis. Ainsi, les employés visés par l’interdiction qui étaient déjà en poste au moment du dépôt du projet de loi jeudi pourront continuer d’afficher un symbole religieux.

Le projet de loi prévoit également que les services publics devront être donnés et reçus à visage découvert.

Dans son allocution, François Legault a justifié l’utilisation de la clause dérogatoire pour que soient évitées « de longues batailles juridiques ». « C’est un outil légitime qui a déjà été utilisé par René Lévesque et par Robert Bourassa », a-t-il fait remarquer.

Parallèlement au dépôt du projet de loi, jeudi, le gouvernement caquiste a fait adopter une motion afin de retirer le crucifix qui trône depuis 1936 au Salon bleu de l’Assemblée nationale. Celui-ci sera « mis en valeur » ailleurs au Parlement. La motion a été votée à l’unanimité par les députés.