Valérie Plante reçoit des messages haineux pour sa prise de position sur la laïcité

Valérie Plante a indiqué vendredi avoir reçu des messages parfois violents à la suite de sa prise de position concernant le projet de loi sur la laïcité. «Je suis politicienne et ça fait partie de mon travail, mais depuis hier, les messages que je reçois sont absolument épouvantables», a relaté la mairesse. «On voit déjà que ça sort du cadre. C'est très frontal. C'est très agressif. C'est même violent par moment.»



« Mais je suis encore plus préoccupée par les enfants qui sont dans la cour d'école, qui peut-être se font juger et qui se demandent ce qui se passe pour leurs parents, leur mère qui porte le foulard», a-t-elle pousuivi.



La mairesse estime que le projet de loi crée de la «division, de l'animosité et de l'insécurité»: «Ce sont des humains dont il est question. Ce projet de loi va avoir un impact direct sur ceux et celles qui sont déjà et ceux et celles qui pourraient venir».



Jeudi, Valérie Plante avait soutenu que le projet de loi sur la laïcité déposé par le ministre Simon Jolin-Barrette contrevenait à plusieurs principes des chartes des droits et libertés. La mairesse compte réclamer du gouvernement des modifications lors de la commission parlementaire.