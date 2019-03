La CAQ ouverte à retirer le crucifix du Salon bleu

Le gouvernement Legault a franchi un pas de plus vers la laïcité mercredi en se disant prêt à retirer le crucifix du Salon bleu si son projet de loi pour interdire les signes religieux est adopté par l’Assemblée nationale.



Le ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, Simon Jolin-Barrette, doit déposer le projet de loi 21 avant la période des questions en avant-midi. Le gouvernement déposera également une motion pour que soit déplacé « le crucifix du Salon bleu pour le mettre en valeur dans l’enceinte du parlement ».



La CAQ fait valoir qu’il s’agit d’un compromis, sans toutefois préciser quel serait le nouvel emplacement du crucifix. Le Parti québécois et Québec solidaire sont favorables à son retrait, mais le gouvernement caquiste n’aurait pas encore réussi à convaincre les libéraux d’appuyer sa motion.



François Legault fait un compromis sur le crucifix



Le gouvernement Legault veut faire adopter son projet de loi sur la laïcité avant la fin des travaux parlementaires le 14 juin.Avec Dave Noël