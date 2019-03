La CAQ dépose son projet de loi sur la laïcité à l'Assemblée nationale

Le ministre Simon Jolin-Barrette a déposé le projet de loi sur la laïcité de l’État à l’Assemblée nationale, qui interdit le port de signes religieux « petits » ou « grands » à tout employé de l’État en position d’autorité. Il l’a aussitôt blindé au moyen des dispositions de dérogation prévues aux chartes des droits et libertés.



Le projet de loi « a effet indépendamment de certaines dispositions de la Charte [québécoise] des droits et libertés de la personne et de la Loi constitutionnelle de 1982 », a précisé l’élu caquiste dans le document de 16 pages. « En vertu du principe de la souveraineté parlementaire, il revient au Parlement du Québec de déterminer selon quels principes et de quelle manière les rapports entre l’État et les religions doivent être organisés au Québec », spécifie le projet de loi.

Le projet de loi 21 interdit notamment le port d’un signe religieux à certaines personnes dans l’exercice de leurs fonctions, parmi lesquelles figurent: — le président et les vice-présidents de l’Assemblée nationale — les agents de la paix — le ministre de la Justice et procureur général du Québec — le directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) — les avocats et notaires de l’État et les procureurs aux poursuites criminelles et pénales — les juges de paix fonctionnaires — les greffiers — les shérifs — les directeurs et enseignants d’un établissement d’enseignement appartenant à une commission scolaire.

« Clause grand-père »

Le projet de loi inclut une clause de droit acquis. « Cette interdiction [de port de signes religieux] ne s’applique pas à certaines personnes en poste [à ce jour, soit le 28 mars 2019] », a précisé M. Jolin-Barrette.



Les enseignants pourront se prévaloir de la clause grand-père « tant qu’elle exerce la même fonction au sein de la même commission scolaire », peut-on lire dans le projet de loi.



Finis les accommodements

D’autre part, le ministre caquiste a inscrit dans son projet de législation l’obligation de recevoir ou donner des services publics à visage découvert « lorsque cela est nécessaire pour permettre la vérification de son identité ou pour des motifs de sécurité ». Il s’est largement inspiré de la Loi sur la neutralité religieuse de l’État (« loi 62 ») de Stéphanie Vallée, dont l’obligation du visage découvert a été suspendue par les tribunaux. M. Jolin-Barrette, lui, coupera court à toute contestation judiciaire en employant les dispositions de dérogation prévues aux chartes des droits québécoise et canadienne. Le gouvernement caquiste ne permettra toutefois plus à une personne de demander un accommodement pour un motif religieux. « La laïcité de l’État, il n’y a pas d’accommodement pour ça », a insisté le ministre de l’Immigration en conférence de presse. « On est ferme là-dessus. »



« Ces obligations [du visage découvert] ne s’appliquent pas à une personne dont le visage est couvert en raison d’un motif de santé, d’un handicap ou des exigences propres à ses fonctions ou à l’exécution de certaines tâches », a toutefois mentionné M. Jolin-Barrette.

Quatre principes

Le projet de loi 21 modifie la Charte des droits et libertés de la personne afin d’y inscrire que « les libertés et droits fondamentaux doivent s’exercer dans le respect de la laïcité de l’État ».



La laïcité de l’État repose sur quatre principes: séparation de l’État et des religions, la neutralité religieuse de l’État, l’égalité de tous les citoyens, les citoyennes, ainsi que la liberté de conscience et la liberté de religion, a fait valoir M. Jolin-Barrette. « Les institutions parlementaires, gouvernementales et judiciaires sont tenues de respecter ces principes dans le cadre de leur mission », a-t-il indiqué.



Au moyen du projet de loi 21, M. Jolin-Barrette mandate le Conseil de la magistrature d’« établir des règles traduisant les exigences de la laïcité de l’État et d’assurer leur mise en œuvre » par les juges de la Cour du Québec, du Tribunal des droits de la personne, du Tribunal des professions et des cours municipales ainsi que des juges de paix magistrats.



« Wow! » a lancé le premier ministre François Legault au moment du dépôt du projet de loi en chambre.



Son homologue canadien, Justin Trudeau, a rapidement déploré l'initiative québécoise. « Le Canada est un pays laïc, est un pays qui respecte profondément les libertés individuelles, y compris la liberté d’expression, de conscience et de religion. Le Québec l’est aussi. Pour moi, il est impensable qu’une société libre légitimiserait la discrimination contre quiconque basée sur la religion », a-t-il déclaré.



M. Jolin-Barrette a rétorqué que le choix de recourir à « la clause dérogatoire » appartient aux élus de l’Assemblée nationale. « La nation québécoise a des caractéristiques propres, dont sa tradition civiliste, des valeurs sociales distinctes et un parcours historique spécifique l’ayant amenée à développer un attachement particulier à la laïcité de l’État », a-t-il souligné à gros traits.

Avec Hélène Buzzetti



D'autres détails suivront.