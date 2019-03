François Legault ne rouvrira pas le contrat avec Alcoa

Même s’il le dénonce haut et fort, le gouvernement Legault ne modifiera pas le contrat signé par les libéraux avec Alcoa pour l’achat d’électricité utilisée à son aluminerie de Bécancour.

« Le contrat d’Hydro-Québec, c’est du “stuff” de junior, a affirmé le premier ministre François Legault. Je n’en reviens pas que le gouvernement libéral ait signé un contrat comme ça. »

Environ une centaine de travailleurs d’ABI, qui appartient à Alcoa, se sont déplacés à Québec mercredi pour manifester devant l’Assemblée nationale et exiger la renégociation du contrat avec la multinationale. Ils en étaient à leur deuxième journée de manifestation, la première ayant eu lieu la veille à Trois-Rivières.

« Là, on vient de façon indirecte tripoter notre Code du travail par des clauses entre une société publique, qui est Hydro-Québec, et une société privée, qui est Alcoa », a décrié le président de la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ), Daniel Boyer.

Cette entente, selon le syndicat, permet à l’entreprise de faire perdurer le lockout qu’elle a décrété il y a près de 15 mois et qui touche plus de 1000 travailleurs. Elle stipule qu’en cas de « force majeure », Alcoa est libérée de son obligation d’acheter l’électricité d’Hydro-Québec qu’elle s’était engagée à utiliser. Or tout conflit de travail — grève ou lockout — est considéré comme un cas de « force majeure ».

« Quel était le but du gouvernement quand il a négocié cette clause-là, a demandé le président de la section locale du Syndicat des Métallos, Clément Masse. Ça n’apporte aucune valeur économique au contrat. [Ça ne donne] rien à part de mettre un déséquilibre du rapport des forces, puis de donner un avantage à notre employeur. »

« Je suis tombé en bas de ma chaise de voir qu’on peut utiliser un lockout comme supposée situation de force majeure pour annuler un contrat qui va faire perdre là plus de 200 millions par année à Hydro-Québec, donc aux Québécois, a déclaré M. Legault. Mais le contrat est blindé. Il a été signé sous le gouvernement libéral. Je n’en reviens pas de voir ce contrat-là, mais il est en bonne et due forme. »



Regardez la déclaration du Premier ministre François Legault

Le premier ministre doit rencontrer le syndicat lundi. Il compte également discuter avec la partie patronale « pour se faire une idée sur quelle partie est moins raisonnable ».

« Honnêtement, je voudrais que le syndicat arrête de parler de ce dossier-là », a-t-il souligné en faisant référence au contrat avec le gouvernement et Hydro-Québec.

« Actuellement, ce qu’il faut régler, c’est la partie salariale, monétaire, les “sous-contrats”, le protocole de retour au travail. C’est ça qu’il faut régler », a-t-il ajouté, tout en indiquant qu’il n’avait pas l’intention de légiférer pour forcer un retour au travail.

Même s’il était possible de négocier, le gouvernement a bien peu de marge de manoeuvre, selon le député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel.

« Comme gouvernement, on peut bien dire : on veut retirer ce droit-là. Mais si la compagnie dit : nous autres, on ne signera pas dans ces conditions-là, a-t-il avancé, il y a deux parties là-dedans, là. »

La situation des travailleurs d’ABI a eu des échos à la période des questions mercredi. Québec solidaire a accusé le gouvernement Legault de faire preuve de « fausse neutralité ».

« Tant que les ministres de la CAQ tolèrent cette situation inacceptable, ça les place de facto dans le camp d’Alcoa, dans le camp de l’employeur, une multinationale qui prend toute une région en otage », a signalé le député Alexandre Leduc.

Le Parti québécois a également apporté son appui aux travailleurs de l’aluminerie de Bécancour.