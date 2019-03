Le Conseil national du Parti québécois fait de durs constats

Incohérence, louvoiements, choix difficiles : le Parti québécois (PQ) a fait un dur constat de ses dernières années samedi, dans un Conseil national qui pourrait être déterminant pour son avenir.

La présentation de deux membres du parti, Jocelyn Caron et Alexis Gagné-Lebrun, a été écoutée avec attention par les 350 délégués.

Ils leur ont notamment fait remarquer qu’ils avaient en moins de deux ans choisi un chef très indépendantiste, Pierre Karl Péladeau, puis un autre qui repoussait un éventuel référendum dans un deuxième mandat, Jean-François Lisée.

Ils ont également, exemples à l’appui, souligné les hésitations du PQ concernant l’enjeu des hydrocarbures, le choix d’autoriser l’exploration sur l’île d’Anticosti par le gouvernement Marois, ou encore l’opposition au pipe-line Énergie Est, qui avait remise en question par le chef Pierre-Karl Péladeau.

« Donc qui sommes-nous ? Si on veut le dire clairement aux Québécois, il faudrait le savoir nous-mêmes », a résumé Jocelyn Caron en s’adressant aux délégués.

Ils ont aussi rappelé que le PQ se fait encore reprocher les fusions municipales du début des années 2000, les compressions et les mises à la retraite dans les services de santé à la fin des années 1990, et même la réduction des salaires des employés de l’État au début des années 1980.

La direction du PQ a proposé une feuille de route et tout est sur la table pour la reconstruction, mais samedi matin, un membre de l’exécutif de la commission jeunesse a démissionné, estimant que le processus de refondation est téléguidé par la direction du parti et non par la base.

Félix Pelletier-Belzile a démissionné à la suite d’une réunion avec des membres de l’exécutif et le chef intérimaire Pascal Bérubé qui s’est déroulée vendredi soir. Il était membre de l’exécutif seulement depuis la fin de février.

« On sent qu’il y a déjà une volonté de nous amener où ils ont déjà décidé de nous amener », a-t-il dit dans un point de presse sur place au palais des congrès de Trois-Rivières.

En entrevue, d’autres jeunes péquistes ont exprimé leur scepticisme par rapport à la démarche qui s’amorçait samedi. En mêlée de presse, le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, a pour sa part laissé entendre que la feuille de route proposée est un point de départ dans la discussion.

« On est là pour en discuter, pour entendre toutes les suggestions, les recommandations », a-t-il déclaré.

Ce Conseil national devait s’inscrire dans une volonté de tout mettre sur la table pour débattre, après la défaite historique d’octobre et le départ de la députée Catherine Fournier il y a deux semaines.