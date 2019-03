Les chauffeurs de taxi en grève lundi?

Photo: Graham Hughes La Presse canadienne

Furieux contre la déréglementation de l’industrie du taxi annoncée par le gouvernement Legault, des chauffeurs de taxi de partout au Québec menacent de déclencher une grève à compter de lundi. « On a eu une rencontre [jeudi] soir à Montréal avec les différents comités. Il a été décidé à l’unanimité qu’on sortait en grève lundi matin à 7 h. Ça va toucher toutes les régions du Québec », a prévenu Serge Lebreux, porte-parole de l’Association des taxis des régions du Québec. À Montréal, une assemblée des chauffeurs est prévue dimanche. Mais leur grogne est déjà palpable. « Les propriétaires de taxi sont tellement furieux, et ils n’ont tellement plus rien à perdre, que nous avons du mal à donner des réponses. Une chose est certaine : la situation va dégénérer très rapidement », a affirmé Abdallah Homsy, aussi porte-parole des chauffeurs. Depuis le début du litige avec Québec et l’arrivée d’Uber, les chauffeurs de la région de Montréal sont parmi les plus mobilisés au Québec.