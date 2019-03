Des millions pour la décontamination

Québec entend financer la « décontamination » de terrains « à fort potentiel » qui sont aujourd’hui « sous-exploités », et ce, dans une dizaine de municipalités de la province. Le budget présenté jeudi prévoit pour cela 320 millions de dollars sur cinq ans, dont 100 millions à Montréal, 50 millions à Québec et 100 millions « pour des projets à venir ». Les documents du gouvernement ne mentionnent toutefois pas de projets précis de décontamination. « Les détails de cette initiative seront annoncés ultérieurement par le ministre de l’Économie et de l’Innovation », indique simplement le plan budgétaire. On souligne aussi que l’objectif est de créer « des espaces attractifs pour les entreprises innovantes et les citoyens ».