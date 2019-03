Déceptions à droite après 150 jours de gouvernement caquiste

Quel bilan dresser des premiers mois du gouvernement de la CAQ ? Est-il à l’image de ce que ses partisans espéraient ? «Le Devoir» est allé à la rencontre de sa base d’hier et d’aujourd’hui. Premier d’une série de trois textes.

Après avoir clignoté à droite pendant des années, la Coalition avenir Québec (CAQ) s’est rapidement installée dans la voie du centre après son arrivée aux commandes de l’État, il y a quelque 150 jours. Ses sympathisants de la première heure demeureront-ils à bord ?

« Si tranquillement pas vite on est capable de s’en aller plus à droite, ce serait bien. C’est bien beau de donner 50 % de notre paye [à l’impôt], mais… » répond Anthony, enivré d’un doux parfum de cuir d’auto. Le Devoir l’a croisé au Salon international de l’auto de Québec. Derrière lui, sa fille se mire dans la carrosserie des cylindrées afin de trouver la plus rutilante du centre de foires de Québec.

Le résident de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ne cache pas son appui au projet de troisième lien routier entre les deux rives, que la CAQ a appuyé sans réserve avant d’être appelée à former le gouvernement. En 2022, il jugera l’équipe de François Legault tout d’abord en fonction du progrès accompli dans ce dossier.

Au cœur de l’ADN de la CAQ, il y a l’idée de coalition. [...] Et une coalition, ça rassemble beaucoup de gens.

À l’autre bout du centre de foires, dans la salle des arcades, Karine agite la poussette de son bébé, tout en suivant la voiture de course pilotée par son plus vieux. « Je suis une fille de char ! J’aime ça venir voir les différentes autos », dit-elle. Malgré l’affection qu’elle témoigne pour les jolis bolides, la résidente de Beauport, elle, ne tient pas au troisième lien. « Je n’ai pas besoin de traverser le pont. Je me débrouille », fait-elle remarquer.

Karine ne cache pas ses réticences à l’égard des maternelles 4 ans. « Je trouve que ce n’est pas utile. Ce qui est en place déjà, les CPE, c’est correct », fait-elle valoir.

Investir ou couper ?

La perspective de voir la CAQ, qui a prôné la réduction de la taille de l’État, investir jusqu’à 700 millions de dollars par année dans ce programme en fait sourire plus d’un — à commencer par les anciens adéquistes.

La volonté du gouvernement Legault de garder le privé à l’écart du réseau de la santé et de maintenir le nouveau registre des armes fait aussi grincer des dents ici et là.

Mais c’est probablement le refus du gouvernement de redistribuer la totalité des trop-perçus d’Hydro-Québec qui a choqué le plus l’électorat. Au Salon de l’auto, ils étaient plusieurs, à l’avoir avalé de travers. Message compris, dit-on dans l’entourage du premier ministre, à moins d’une semaine du dépôt du premier budget.

L’animateur de radio — et ex-adéquiste — Éric Duhaime écrivait récemment sur Facebook qu’« en 5 mois, la CAQ [avait] renié au moins 5 de ses engagements importants » : le remboursement des trop-perçus d’Hydro-Québec figurait en tête de liste. Suivent le « refus » de faire de l’exploitation gazière et pétrolière ainsi que le maintien de la hausse de 14 % des frais d’immatriculation des motocyclettes, du registre des armes à feu et du cours Éthique et culture religieuse (ECR). « Trouvez-vous que François Legault s’éloigne de sa base, ceux et celles qui ont voté CAQ, afin de plaire aux bobos du Plateau-Mont-Royal ? » a-t-il demandé.

La CAQ aurait-elle perdu de vue les valeurs de l’Action démocratique du Québec, avec laquelle elle a fusionné en 2012 ? Non, rétorque Christian Lévesque, ex-député adéquiste devenu conseiller en relations publiques. « Pour l’instant, je dirais qu’il y a encore une lune de miel. […] C’est comme si les gens avaient compris qu’on ne pouvait pas tout avoir, mais qu’au moins les changements s’opèrent dans les grands chantiers », dit le stratège. « Je n’ai pas senti du côté des anciens adéquistes qu’ils en étaient offensés. »

Youri Rivest, consultant et analyste stratégique pour la CAQ durant la campagne, juge quant à lui que le parti est dans une position confortable. « Il y aurait peut-être un danger s’il y avait un parti conservateur fort au niveau provincial. […] Mais en ce moment, il n’y a personne. Donc, la CAQ peut vraiment ratisser très large », croit-il.

Un compromis autour de la laïcité

Au Salon de l’auto, plusieurs électeurs semblaient prêts à vivre avec certaines « déceptions »… à condition que la CAQ garde le cap sur l’abaissement des seuils d’immigration et l’interdiction des signes religieux chez les employés de l’État en position de coercition ainsi que les enseignants.

C’est le cas d’André, un père de famille du Lac-Saint-Jean, avec qui Le Devoir a bavardé devant une coccinelle vintage. Il a été déçu par les mesures prises pour protéger le caribou au détriment de l’industrie des pâtes et papiers, dans laquelle il travaille. Le maintien d’un registre des armes « inutile » le désole aussi. Mais François Legault a « tenu son bout dans certains dossiers comme les accommodements », dit-il. « Au lieu d’essayer de plaire à tout le monde, il a gardé une ligne droite. Il l’avait dit, il l’a fait. C’est quand même ça. »

Deux retraités de la région de Québec croisés à l’entrée du salon, Herman et André, tiennent le même discours. Quand on leur demande ce qu’ils souhaitent le plus voir se réaliser d’ici la fin du mandat, ils répondent en choeur « la laïcité ». Ayant bien intégré le discours de la CAQ sur les seuils d’immigration, Herman lance qu’il faut en « prendre moins [d’immigrants], mais en prendre soin ».

Les deux amis refusent d’être décrits comme des électeurs de droite. « Je suis de centre gauche », dit André, tout en précisant qu’il compte « voter Bloc » aux prochaines élections fédérales.

Youri Rivest rappelle qu’« au coeur de l’ADN de la CAQ, il y a l’idée de coalition ». « Et une coalition, ça rassemble beaucoup de gens », conclut-il.