Tramway et pont: le ton monte entre Québec et Ottawa

Le gouvernement Legault hausse le temps face à la position du gouvernement Trudeau quant au financement du projet de tramway et des réparations sur le pont de Québec. Évalué à 3 milliards, le réseau de tramway doit être financé à la hauteur de 1,8 milliard par le gouvernement du Québec et 1,2 milliard par Ottawa. Or Québec reproche à Ottawa d’avoir modifié sa contribution. Le gouvernement Legault refuse aussi de contribuer à la peinture du pont comme l’a suggéré le gouvernement Trudeau.