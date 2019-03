La députée Catherine Fournier quitte le Parti québécois

Après près de huit années de militantisme au Parti québécois, Catherine Fournier choisit l’exil. Elle tourne le dos au PQ pour concentrer ses énergies à « remettre sur pied un mouvement qui, par sa force d’innovation et de ralliement, pourra aller jusqu’où les autres ne sont pas arrivés ».

La députée de Marie-Victorin siégera désormais comme élue « souverainiste » indépendante à l’Assemblée nationale. Elle en a fait l’annonce lundi avant-midi. « La vérité, c’est que le Parti québécois a cessé d’attirer et de se renouveler. Trop de Québécois ne l’écoutent plus. A contrario, le projet souverainiste, lui, continue de susciter espoir et adhésion », a-t-elle fait valoir lors d’un point de presse dans la Maison de la culture, dans le Vieux-Longueuil.

Le PQ compte maintenant neuf élus à l’Assemblée nationale, soit un de moins que Québec solidaire. L’équipe de Pascal Bérubé devra batailler ferme afin de maintenir ses acquis.

Catherine Fournier a été réélue le 1er octobre dernier dans la circonscription de Marie-Victorin (Longueuil) avec 705 voix de majorité sur la candidate de la Coalition avenir Québec. Elle avait fait son entrée à l’Assemblée nationale après avoir obtenu l’appui de 52,5 % des électeurs à la partielle du 5 décembre 2016. Celle-ci s’était avérée nécessaire en raison du départ de Bernard Drainville de la vie politique.

