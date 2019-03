Québec traitera les 18 000 dossiers jusqu’à l’adoption de la loi sur l’immigration

Le ministère de l’Immigration accepte de continuer à traiter les 18 000 dossiers d’immigrants en attente jusqu’à l’adoption de son projet de loi sur l’immigration. Québec n’entend pas plus contester la requête de l’Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’immigration (AQAADI). Lundi, une demande commune pour une ordonnance de sauvegarde a été déposée à la Cour supérieure pour transformer l’ordonnance provisoire qui avait été prise la semaine dernière par le juge Frédéric Bachand. « La décision du ministre [Simon Jolin-Barrette] ne peut évidemment pas trouver une justification juridique valable dans un texte législatif non encore en vigueur », avait souligné le juge Bachand dans sa décision.