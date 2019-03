Québec va de l’avant avec la réfection du pont Pie-IX

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

La réfection « majeure » du pont Pie-IX, qui relie Montréal à Laval, sera réalisée simultanément avec le projet du service rapide par bus (SRB) du boulevard Pie-IX, a annoncé lundi la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau. Les travaux, évalués à près de 200 millions de dollars, devraient débuter à la fin de l’été. En plus de remplacer les dalles en béton du pont, le projet permettra d’aménager une voie réservée au SRB, une piste polyvalente pour les piétons et les cyclistes et un trottoir. « La réfection du pont et l’ajout d’une voie réservée permettront d’améliorer la sécurité, en plus d’offrir une solution de mobilité durable moderne et efficace », a déclaré la ministre Rouleau. Environ 61 000 automobilistes empruntent chaque jour le pont Pie-IX.