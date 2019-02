Eric Girard présentera son budget le 21 mars

Photo: Jacques Boissinot La Presse canadienne

Québec — Le gouvernement caquiste de François Legault présentera son premier budget le 21 mars, deux jours après celui d’Ottawa. Le ministre des Finances, Eric Girard, a dit mardi qu’on peut s’attendre à de « bonnes nouvelles » en santé et en éducation. Le budget accordera aussi la priorité à l’économie et à la création de la richesse, a-t-il assuré. Le ministre a dit que le budget visera aussi à réduire le fardeau fiscal des Québécois, même s’il a refusé de quantifier la chose. « Le message est vraiment cohérent avec les priorités qu’on a données dans le discours d’ouverture », a-t-il lancé. Ce budget permettra de juger de la détermination du gouvernement à honorer ses engagements financiers, en plus de fournir l’heure juste en ce qui concerne le surplus.