Immigration: Québec devrait être obligé de traiter les 18 000 dossiers éliminés, selon des avocats

Comme le projet de loi 9 n’a pas encore été adopté par l’Assemblée nationale, le ministre Simon Jolin-Barrette n’a pas le pouvoir d’éliminer les 18 000 dossiers d’immigration non traités, ont plaidé vendredi matin des avocats en droit de l’immigration qui demandent à la Cour supérieure d’obliger Québec à traiter les dossiers existants.

En déposant le projet de loi 9 le 7 février dernier, le ministre a fait semblant que la loi n’existait pas, a fait valoir d’entrée de jeu Me Doug Mitchell, qui représente l’Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’immigration (AQAADI). Celle-ci a déposé, mercredi dernier, une demande d’injonction plus tôt cette semaine.

En janvier, le premier ministre François Legault avait pourtant assuré que les 18 000 dossiers déposés seraient traités selon les anciennes règles. Le projet de loi 9 a cependant entraîné l’annulation des 18 000 dossiers. De ces 18 000 demandes, 3700 concernent des ressortissants déjà au Quebec.

« Ce qu’on vous demande, c’est d’ordonner au ministre de se conformer à la loi qui est encore en vigueur », a indiqué Me Olga Redko devant le juge Frédéric Bachand. « On est lié à la loi actuelle jusqu’à ce qu’elle change. […] Ça s’applique au citoyen, mais ça s’applique aussi au ministre de l’Immigration. »

L’avocate a fait valoir que la décision du ministre d’annuler les 18000 dossiers causait un préjudice grave pour les personnes concernées qui ont vu leur rêve anéanti par la décision du ministre Jolin-Barrette. Parmi elles, Seeun Park, Coréenne d’origine, qui a déposé une demande pour un certificat de sélection (CSQ) en 2015 et qui, avec l’arrivée du projet de loi, n’est plus éligible.

« On n’attaque pas le projet de loi 9. On est plutôt en demande de traitement des dossiers tel que régi par l’actuelle loi de l’immigration. On allègue que le ministre n’a pas le pouvoir de faire ce qu’il fait en suspendant le traitement des dossiers actuels », a expliqué Guillaume Cliche-Rivard, président de l' AQAADI.

Vendredi après-midi, ce sera au tour des avocats du ministère de faire valoir leurs arguments.