La commission parlementaire sur la réforme de l’immigration commence mal

Les travaux parlementaires sur la réforme de l’immigration commencent mal à Québec. Alors que des groupes annulent leur participation à la commission, les partis se renvoient la balle quant à la responsabilité des ratés.



Jeudi, les travaux de la commission parlementaire ont été reportés, puis paralysés pendant une bonne heure en raison d’une mésentente entre caquistes et libéraux.



Tandis que le leader du gouvernement, Simon Jolin-Barrette, reproche aux libéraux de faire de l’obstruction, le chef du Parti libéral du Québec (PLQ), Sébastien Proulx, soutient que le gouvernement procède trop vite.



Le matin, la plage horaire de la commission parlementaire sur le projet de loi 9 était complètement vide à la suite de l’annulation de la présentation des mémoires de la Ville de Québec et de l’organisme Québec international.



De plus, deux autres intervenants, le Barreau du Québec et la Confédération des syndicats nationaux (CSN) ont déclaré forfait.



Selon le député Andres Fontecilla, de Québec solidaire, les intervenants ont manqué de temps pour se préparer. « Les groupes ont été convoqués un peu à la dernière minute, c’est normal [qu’ils] ne se sentent pas à l’aise de préparer une position aussi rapidement. »



Le projet de loi a été déposé à l’Assemblée nationale le 7 février dernier et les travaux en commission parlementaire doivent débuter jeudi.



Selon le co-porte-parole solidaire Gabriel Nadeau-Dubois, le gouvernement agit avec précipitation, mais les problèmes de la commission parlementaire incombent aussi à l’opposition libérale.



« Tout le monde aurait aimé une consultation plus large, qu’il y ait plus de groupes qui soient entendus. […] Il y a un manque de collaboration entre l’opposition officielle et le gouvernement qui fait en sorte que c’est difficile », a-t-il déclaré avant la période de questions.



Un peu plus tôt, le chef libéral intérimaire, Pierre Arcand, avait exhorté le gouvernement caquiste à faire preuve d’« ouverture » lors des consultations publiques sur le projet de loi 9. Menées à toute vapeur, celles sur le projet de loi resserrant l’encadrement du cannabis étaient antidémocratiques, a-t-il déploré. « J’espère que cette commission-là [sur le projet de loi 9] va être un peu plus ouverte », a-t-il dit.



Dans le système parlementaire québécois, le gouvernement doit s’entendre avec le leader de l’opposition sur l’horaire des travaux, notamment ceux des commissions qui étudient les projets de loi.



Invité à s’expliquer, le ministre Simon Jolin-Barrette a dit qu’il était « courant » que des groupes se désistent. « On a invité d’autres groupes pour combler les trous qu’il y avait. » Il a aussi soutenu qu’il avait dû « négocier jusqu’à la dernière minute » avec l’opposition libérale. « Ils ne souhaitent pas que le Parlement fonctionne », a-t-il dit.