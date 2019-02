Projet minier en Abitibi: l’opposition veut un BAPE

Québec — Un projet minier qui pourrait menacer une des sources d’eau potable les plus pures au monde, en Abibiti, « maquille ses chiffres » pour échapper à des audiences publiques sur son impact environnemental, a dénoncé mercredi l’opposition à l’Assemblée nationale. Le Parti libéral, le Parti québécois et Québec solidaire ont exigé conjointement des consultations du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) sur le projet de mine de lithium à ciel ouvert de Sayona Mining. Ce projet est à proximité de l’esker Saint-Mathieu-Berry, source de « l’eau la plus pure en Amérique du Nord », a rappelé mercredi l’artiste Raôul Duguay. Sayona plaide qu’elle extraira moins de 2000 tonnes par jour, soit en dessous du seuil minimum qui rend la tenue d’un BAPE obligatoire.