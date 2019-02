Québec pourrait autoriser les produits de cannabis sans fumée dans les lieux publics

Le premier ministre François Legault évalue la possibilité d’amender le projet de loi 2 afin de permettre la consommation de produits frais, séchés ou sous forme d’huile de cannabis dans les lieux publics.

« S’il n’y a pas de fumée qui peut aller vers les enfants, est-ce qu’il y a des accommodements à faire ? Je pense, c’est ça qu’il faut voir », a-t-il déclaré, mercredi. « Ce sont peut-être des choses qu’il faut effectivement regarder », a-t-il ajouté.

Le chef du gouvernement s’est toutefois dit « inflexible » sur le rehaussement de l’âge légal d’achat et de consommation du cannabis de 18 à 21 ans et sur l’interdiction de fumer de la marijuana dans les lieux publics qui sont prévus dans le projet de loi resserrant l’encadrement du cannabis. « Ce qu’on veut, c’est que les enfants qui se retrouvent dans des lieux publics ne soient pas exposés à la fumée du cannabis pour [les] protéger », a-t-il réitéré mercredi.

M. Legault n’entend pas acquiescer à la demande de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et de la Ville de Montréal de leur permettre — au nom de l’autonomie des gouvernements locaux » — de déterminer elles-mêmes les zones où il est permis de fumer un joint. « Quand on parle de la santé de nos enfants, je ne pense pas qu’on peut avoir 1100 différentes approches », a dit M. Legault, alors que la Commission de la santé et des services sociaux s’apprêtait à conclure les consultations publiques sur le projet de loi 2.

L’opposition dénonce l’inflexibilité de la CAQ

Le chef de l’opposition officielle, le libéral Pierre Arcand, a reproché au gouvernement caquiste de faire fi de l’avis des personnes qui ont témoigné en commission parlementaire.

« L’avis des personnes présentes en commission n’intéressait tellement pas le gouvernement qu’il n’avait rien à leur demander. [Les élus caquistes] ne savaient même plus quoi faire de leur temps de parole. Et lorsque le ministre délégué [Lionel Carmant] parle enfin, il dit une chose et son contraire », a-t-il déploré lors de la période des questions.

La chef du troisième groupe d’opposition à l’Assemblée nationale, la solidaire Manon Massé, a pour sa part dit appréhender « le plus grand recul en matière de droits auprès des jeunes adultes » de 18, 19, 20 ans, qui ne pourront plus se procurer légalement des produits du cannabis si le gouvernement maintient sa position.

« Moi, je me rappelle de l’époque où la CAQ se targuait sur toutes les tribunes d’être le parti de l’équité intergénérationnelle. [....] Les jeunes de 18-21 ans sont des citoyens à part entière », a-t-elle insisté en chambre.

« Sur le “21 ans”, on est inflexibles parce que c’est prouvé que c’est dangereux pour les enfants qui sont encore en développement de consommer du cannabis. Moi, je veux envoyer un signal clair », avait déclaré quelques minutes plus tôt M. Legault à la presse.

D’autres détails suivront.