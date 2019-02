Québec compte augmenter le financement de certains CHSLD privés

La ministre Marguerite Blais compte augmenter le financement de certains CHSLD privés dans l’espoir d’améliorer du même coup les conditions de travail des préposés aux bénéficiaires.

À l’heure actuelle, la contribution versée par le gouvernement pour chaque résident de CHSLD varie beaucoup d’un établissement à l’autre.

« Ce que je trouve inacceptable dans un CHSLD, à titre d’exemple [c’est que] le per diem [l’indemnité quotidienne] soit de 160 $ comparativement à 230 $ ou 250 $ ailleurs, a déclaré la ministre responsable des Aînés en mêlée de presse mardi. Si on veut prendre soin des gens, il faut aussi que le per diem puisse suivre, pour que la même qualité de soins et de services soit au rendez-vous. »

Récemment, l’Association des établissements de longue durée privés du Québec a réclamé qu’on verse à ses membres un minimum de 215 $ par patient. Dans le réseau public, la contribution quotidienne s’élève à 238 $.

Selon la ministre Blais, il faut que le financement concorde dans « tous les CHSLD, qu’ils soient privés, conventionnés ou publics ».

À ses yeux, cela devrait profiter aux préposés aux bénéficiaires. « Ça affecte directement les préposés et ça touche le salaire. S’il y a moins de personnes, évidemment, ça peut toucher les soins », a-t-elle dit.

D’autres détails suivront.