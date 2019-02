Lanceur d’alerte congédié: le ministre de l’Agriculture demande une enquête à la Protectrice du citoyen

Le ministre de l’Agriculture, André Lamontagne, reconnaît avoir « fait une erreur » en disant avoir « personnellement autorisé » le congédiement du fonctionnaire lanceur d’alerte Louis Robert. Il a demandé lundi à la Protectrice du citoyen de faire enquête pour garantir la valeur du processus qui a mené au renvoi de M. Robert.

« J’admets aujourd’hui avoir fait une erreur en prenant sur mes épaules le poids de cette décision, qui est en réalité une décision administrative », a indiqué le ministre en conférence de presse à Montréal. « Dans le feu de l’action, je me suis mal exprimé. »

M. Lamontagne a expliqué avoir été informé par son sous-ministre qu’une enquête avait été menée et qu’elle aboutirait au congédiement de l’agronome. Il a posé des questions sur le processus d’enquête, qui lui a semblé rigoureux et impartial. Partant de là, il a pris sur lui, en point de presse, d’avoir personnellement autorisé le congédiement du lanceur d’alerte.

« La nature sensible de ce congédiement, lié à la possibilité exprimée que je sois à titre de ministre intervenu personnellement dans ce dossier, a contribué à créer au sein du public un remous important », a reconnu le ministre lundi. « Je me suis fait rattraper par mon passé d’entrepreneur et par le fait que je suis un joueur d’équipe », a-t-il expliqué en faisant valoir qu’un chef d’entreprise va « au bâton pour ses employés ».

Sauf que le dossier aura permis à André Lamontagne de comprendre que « dans les faits, un ministre n’embauche pas et ne congédie pas de fonctionnaires ».

Pour dissiper tout doute d’ingérence politique dans ce dossier, M. Lamontagne demande donc à la Protectrice du citoyen de faire enquête. On lui demande de se pencher sur quatre éléments :

de s’assurer que, s’il y a eu dénonciation dans ce dossier, elle a été « traitée adéquatement » et en respect de ce que prévoit la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics ;

de s’assurer que le congédiement ne constitue pas des représailles à la dénonciation ;

de s’assurer que les droits de M. Robert ont été respectés et que le processus d’enquête fut équitable ;

de confirmer que le ministre n’a eu aucune implication dans la décision de congédier M. Robert.

« Tirer la plogue »

L’agronome Louis Robert est à l’origine de la fuite d’un document confidentiel qui a mené des journalistes à révéler l’ingérence du privé dans la recherche scientifique en agroenvironnement au Centre de recherche sur les grains (CEROM), financé en majorité par Québec. M. Robert avait tout d’abord dénoncé la situation à l’interne, avant de finalement se tourner vers les médias.

Le ministre a évoqué ouvertement la possibilité de « tirer la plogue » sur le financement provincial du CEROM, si une évaluation en cours conclut que le centre ne répond pas à trois critères précis : faire un travail indépendant ; avoir une gouvernance dans les règles de l’art ; et bien utiliser les fonds publics.

« Présentement, on est à établir les exigences, les demandes qu’on fait au CEROM. Il faut respecter que ce soit un organisme indépendant avec un conseil d’administration. Par contre, je pense qu’à la hauteur qu’on y contribue, on est en mesure à les inviter à avoir certains comportements et à poser certains gestes. On va avoir à leur signifier certaines invitations au cours des prochaines semaines, certains gestes qu’on voudra qu’ils posent, et on verra où ça va atterrir. »