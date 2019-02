Mise à jour sécuritaire à l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale achève un vaste chantier visant à renforcer la sécurité sur la colline Parlementaire. Le Devoir a obtenu des informations sur les mesures retenues afin de couvrir d’une armure cette « cible potentielle pour quiconque voudrait déstabiliser une démocratie » selon l’ex-président Jacques Chagnon grâce à des documents obtenus en vertu de la Loi d’accès aux documents publics.

En plus de consacrer 60 millions de dollars à la construction d’un nouveau centre des visiteurs et de nouvelles salles de commission parlementaire, la direction de l’Assemblée nationale a ordonné la « modernisation » des systèmes de contrôle d’accès et de vidéosurveillance dans l’hôtel du Parlement et des bâtiments adjacents, érigés à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. « Depuis, les besoins des parlementaires et de la population ont évolué de façon considérable. En ce sens, les infrastructures en matière de sécurité et d’accueil sont désuètes », a-t-elle écrit dans un appel d’offres public datant du printemps 2016.

En août de la même année, l’Assemblée nationale a chargé l’entreprise Logic-Contrôle de procéder au remplacement de quelque 230 caméras, à la relocalisation d’interphones ainsi qu’au démantèlement et remplacement du système de contrôle d’accès, afin d’y intégrer environ 320 portes. Moins de deux années après la fusillade au Parlement d’Ottawa s’étaient écoulées.

Il s’agit d’une liste « ni exhaustive ni limitative » des travaux à réaliser, précise l’Assemblée nationale.

En effet, celle-ci a aussi commandé au fil des derniers mois à Logic-Contrôle des équipements de contrôle comme des portillons automatiques, des portes tournantes, des appareils à rayons X et des arches de détection de métaux.

Dans la cour intérieure et dans le nouveau centre des visiteurs, environ 50 nouvelles caméras, 70 nouvelles portes à contrôler, et un nouveau système d’interphone seront également installés avant l’ouverture, qui est prévue le printemps prochain.

Les agents de sécurité pourront alors suivre les allées et venues dans l’hôtel du Parlement, à partir d’un poste de contrôle unifié (PCU).

L’ancien président de l’Assemblée nationale, Jacques Chagnon, avait plaidé pour un renforcement des mesures de sécurité sur la colline parlementaire. Il citait un rapport de la Surêté du Québec, produit en 2011 puis actualisé au lendemain de la fusillade dans la capitale fédérale, selon lequel il existe plusieurs lacunes dans le dispositif de protection.

L’Assemblée nationale est quitte pour une facture de près de 3,3 millions de dollars seulement de Logic-Contrôle.

Le Parlement a brandi la Loi sur l’accès aux organismes publics pour refuser de transmettre les renseignements dont « la divulgation aurait pour effet de réduire l’efficacité d’un programme, d’un plan d’action ou d’un dispositif de sécurité destinée à la protection d’un bien ou d’une personne ».



Avec Dave Noël