Hôpital de Vaudreuil-Soulanges: Québec conserve le site choisi

Québec conservera finalement le site choisi par l’ancien gouvernement Couillard pour construire l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges. « Nous voulions prendre le temps de rencontrer l’ensemble des acteurs concernés et nous assurer que, si nous allions de l’avant avec ce site, les travaux seraient réalisés afin de minimiser les impacts environnementaux et de compenser la perte du territoire agricole », a dit la ministre de la Santé, Danielle McCann.Le projet avait été mis entre parenthèses en décembre, alors que la Communauté métropolitaine de Montréal avait invité la ministre à trouver un autre emplacement que celui choisi en zone agricole, pour respecter le plan métropolitain d’aménagement et de développement.