La CAQ fait marche arrière dans le dossier de l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges

Québec fait marche arrière et conservera finalement le site initialement choisi par l’ancien gouvernement Couillard pour construire l’hôpital de Vaudreuil-Soulanges, en Montérégie.

« Nous voulions prendre le temps de rencontrer l’ensemble des acteurs concernés et de nous assurer que si nous allions de l’avant avec ce site, les travaux seraient réalisés afin de minimiser les impacts environnementaux et de compenser la perte du territoire agricole », a déclaré la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, par voie de communiqué vendredi.

Le projet de construire un hôpital dans Vaudreuil-Soulanges, dans une zone agricole située à l’ouest de l’autoroute 30, avait été mis sur la glace par le gouvernement caquiste en décembre dernier. La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) avait invité la ministre fin novembre à trouver un autre emplacement, qui respecterait le plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD).

Les modalités de compensation pour la perte de territoire agricole seront précisées ultérieurement, indique le cabinet de la ministre. On assure par contre d’ores et déjà que « l’espace de proximité autour du futur hôpital servira notamment à de l’agriculture urbaine à vocation maraîchère santé ».

La députée de Vaudreuil, la libérale Marie-Claude Nichols, s’est réjouie de ce changement de cap du gouvernement Legault, estimant que c’est surtout une « victoire » pour les citoyens de la région qui « méritent » la construction d’un tel établissement alors que les urgences débordent.

Le porte-parole de l’opposition officielle en matière de santé et de santé publique, André Fortin, a pour sa part surtout critiqué le changement d’avis du gouvernement, qui a fait perdre du temps au démarrage du chantier. « Les reculs de la CAQ dans ce dossier démontrent une méconnaissance du dossier et de tout le travail de la MRC ces dernières années. Toutes ces tergiversations ne font qu’amener des retards à un projet essentiel », a-t-il déploré.

L’hôpital de plus de 400 lits devrait ouvrir ses portes en 2027. Le projet est estimé à 1,5 milliard de dollars.