Retards de développement: Québec lance sa stratégie de dépistage précoce

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, s’affaire à corriger « la plus grande injustice », selon lui, du réseau de santé québécois, c’est-à-dire la présence d’un système de dépistage des retards de développement à deux vitesses. Pour y arriver, il a annoncé jeudi la mise en ligne de questionnaires permettant l’« évaluation du profil développemental » des enfants par leurs parents — sans ou avec l’aide du CLSC. « À partir des réponses à ces questionnaires, l’enfant pourra être orienté plus rapidement vers les services appropriés et être pris en charge par une équipe multidisciplinaire le plus tôt possible, afin d’assurer sa réussite scolaire », indique le ministère.

M. Carmant a soutenu que l’outil a déjà fait ses preuves à l’occasion d’un projet pilote mené au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, où il a œuvré, et dans deux centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSS) de la région de Montréal.

Les professionnels de la santé profiteront de la vaccination de 18 mois pour observer l’évolution de l’enfant et l’orienter vers une évaluation plus poussée, au besoin.

Quelque 800 ressources professionnelles et administratives seront appelées en renfort dans 31 établissements pour les accompagner, a indiqué M. Carmant, mentionnant que de 70 à 90 millions de dollars seront alloués en deux ans au déploiement de ces mesures. Le premier ministre, François Legault, s’est dit convaincu que le taux de diplomation aux quatre coins du Québec augmentera grâce à ces initiatives.

« Le programme aura un impact à court terme pour tous les parents qui doivent sortir de leur poche des sommes phénoménales pour faire évaluer leurs enfants », a soutenu M. Carmant.

À l’heure actuelle, « ceux qui ont des moyens peuvent faire évaluer leurs enfants tôt et leur permettre d’aller à l’école ordinaire tandis que ceux qui ont moins de moyens doivent attendre l’entrée à l’école [de leurs enfants] en classe spéciale », a déploré le neurologue. Un enfant laissé de côté en est quitte pour un « retard scolaire », une « perte d’estime de soi », le « décrochage scolaire », des « troubles psychosociaux » et des « difficultés psychologiques », a-t-il dit.

« Un très bon début »

Valérie Grenon, présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ), estime que la création de la plateforme numérique et l’embauche de 800 personnes supplémentaires représentent « un très bon début ».

« On est super enthousiastes d'entendre le ministre qui veut agir tôt, dit-elle. On est aussi contentes qu’il reconnaisse que, dans nos milieux de vie, dans les CPE et les milieux familiaux, on est déjà présentes pour aider au dépistage. »

Avec Marco Fortier