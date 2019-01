L’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador conteste le registre québécois des armes à feu

Sitôt entré en vigueur, le registre des armes à feu continue d’être la cible de vives critiques. Après la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs ― qui a interpellé la semaine dernière le gouvernement caquiste de François Legault ―, c’est au tour de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) de juger que l’État québécois fait fausse route.

L’organisme dénonce « l’absence de toute considération des réalités vécues par les détenteurs d’armes à feu chez les Premières Nations » dans la foulée de la mise en place du registre. Il enjoint à Québec de « prendre acte » que la gestion des armes à feu est de la compétence des Premières Nations sur leur territoire respectif.

« L’application de cette loi risque de provoquer des conflits et des confrontations indésirables », anticipe Steeve Mathias, chef de la Première Nation anichinabée de Long Point, en Abitibi-Témiscamingue. Il rappelle que le mode de vie de plusieurs membres de sa communauté dépend de la chasse, « une question de subsistance pour la plupart ». « Nos gens ne remettront pas leurs armes sans résistance », ajoute-t-il.

Le chef de l’APNQL, Ghislain Picard, a de son côté exprimé le souhait de rencontrer la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, pour corriger les « irritants » exprimés par ses membres. Une demande qui a été acceptée, a fait savoir au Devoir son attaché de presse, Jean-François Del Torchio, sans être en mesure toutefois de préciser une date. « Mais la loi a été adoptée et s’applique à tous », a-t-il poursuivi.

Faible taux d’inscription

Le registre québécois des armes à feu est entré en vigueur le 29 janvier. La semaine dernière, la ministre Guilbault s’est engagée à corriger plusieurs irritants dénoncés par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP).

Il ne sera plus nécessaire pour les propriétaires d’obtenir un deuxième numéro d’immatriculation, seul le numéro de série de l’arme sera requis. Ensuite, les propriétaires n’auront plus à mesurer la longueur du canon de l’arme qu’ils enregistrent et, enfin, l’obligation de rapporter tout déplacement au-delà de 15 jours sera modifiée.

Les modifications à la loi proposées doivent d’abord être adoptées par l’Assemblée nationale avant d’entrer en vigueur.

Les propriétaires d’armes avaient jusqu’à mardi minuit pour s’inscrire au registre, mais à peine 24 % des armes y étaient immatriculées en matinée, selon les données les plus récentes du ministère de la Sécurité publique.

Rappelons que le registre vise à remplacer le registre canadien des armes à feu qui a été aboli en 2012 par le gouvernement fédéral. Il vise à immatriculer toutes les armes dites « d’épaule », soit des fusils de chasse et des carabines pour la plupart. Cette catégorie compte pour 95 % des armes à feu qui se trouvent sur le territoire du Québec. Lors de l’abolition du registre fédéral, on en recensait 1,6 million.

D’autres détails suivront.