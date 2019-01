Laïcité de l’État: François Legault tend la main aux autres partis

Le premier ministre François Legault sollicite l’appui des partis d’opposition au projet de loi sur la laïcité de l’État. Il n’en fait toutefois pas une condition à l’utilisation de la clause dérogatoire auquel il recourra « si nécessaire » pour mettre à l’abri de contestations judiciaires une éventuelle interdiction du port de signes religieux.

L’appui témoigné par l’électorat à la Coalition avenir Québec, le 1er octobre dernier, est suffisant pour aller de l’avant, selon lui. « Idéalement, je souhaiterais avoir l’appui d’autres partis, mais si c’est impossible, on va adopter le projet de loi », a-t-il déclaré à moins d’une semaine de la reprise des travaux à l’Assemblée nationale. « C’est un engagement très clair de la CAQ. »

M. Legault a chargé l’auteur du projet de loi sur la laïcité de l’État, Simon Jolin-Barrette, de rencontrer le chef parlementaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, afin de tenter de dégager un consensus CAQ-PQ sur l’application d’une éventuelle interdiction de signes religieux chez les employés de l’État en position d’autorité, c’est-à-dire les policiers, les procureurs, les gardiens de prison, les juges ainsi que les enseignants.

Attendu pour le début de la session, le projet de loi sur la laïcité de l’État donnera lieu à un débat animé, anticipe M. Legault. Même si le gouvernement jouit d’une d’une nette majorité à l’Assemblée nationale, « ça ne passera pas comme une lettre à la poste », a-t-il lancé à la presse.

Le gouvernement Legault ne devrait toutefois par faire face à une opposition agressive de Québec solidaire (QS) dans ce dossier.

En effet, la position des solidaires sur ce sujet est incertaine. Traditionnellement, ils prônaient l’approche de Bouchard-Taylor (signes religieux interdits seulement pour les policiers, juges, procureurs et gardiens de prison) or les membres du parti sont divisés et veulent en rediscuter au prochain conseil national, en mars. D’ici là, la co-chef Manon Massé veut surtout défendre les « jobs » des enseignantes visées. « Pourquoi inventer un débat où il n’y en a pas ? On veut pas que le monde perde leurs jobs », a-t-elle répété en marge de la dernière réunion de son caucus avant la reprise des travaux parlementaires.

Jeudi, ce sera au tour des députés libéraux de discuter du sujet lors de leur caucus au Parlement. À l’époque du gouvernement Couillard, la formation tolérait le port de signes religieux chez les employés de l’État.

La question des droits acquis

Par ailleurs, la position du gouvernement actuel devra n’est pas encore limpide alors que l’inclusion d’une clause de droit acquis fait l’objet d’un débat au sein du groupe parlementaire de la CAQ, qui est rassemblé à Gatineau pour deux jours.

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, a prié ses collègues de « faire attention avec ça ». La députée d’Iberville, Claire Samson, a exprimé sans détour son opposition à une « clause grand-père » même si elle permettait, par exemple, aux enseignantes portant un hidjab de demeurer en poste dans une école primaire ou secondaire du réseau public. « Dites-vous que chaque fois qu’on fait une loi, il y a un rêve quelque part qui est brisé », a-t-elle lâché dans un impromptu de presse, mercredi avant-midi.

M. Legault a dit se réserver le droit de décider du libellé final du projet de loi, dont l’inclusion — ou non — d’une clause de droit acquis dans le projet de loi à venir. « Je vais écouter le caucus, puis je vais trancher », a-t-il averti. « Dans la population, il y a des arguments pour, des arguments contre. Je l’ai déjà dit : moi, a priori, congédier quelqu’un, ce n’est pas avec plaisir que je ferais ça. Par contre, veut-on créer des espèces de “clauses orphelins” où il y aurait des droits différents selon la date d’entrée des personnes ? Il n’y a pas de noir ou de blanc là-dedans. Ça va sûrement être un grand sujet au caucus. »

Il a argué que la CAQ a déjà fait preuve de « compromis » en restreignant la portée de l’interdiction de port de signes religieux à « cinq groupes d’employés » et non pas à « tous les fonctionnaires ». D’ailleurs, le chef du gouvernement a rappelé son intention de ne pas soumettre les écoles privées subventionnées par l’État québécois à cette exigence, rappelant que plusieurs d’entre elles ont des liens durables avec « certaines religions ». « On a délimité un carré de sable. On n’a pas inclus les écoles. Est-ce qu’on aurait dû les inclure ? C’est discutable », a-t-il expliqué.

« Je comprends que certaines personnes sont racistes et qu’elles souhaiteraient interdire tous les signes religieux au Québec. Ce n’est pas le cas. Nous avons choisi un compromis. »